鄭朝方提改善竹北交通 林為洲談路平前需釐清權責

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（中央社記者郭宣彣新竹縣21日電）民進黨竹北市長參選人鄭朝方今天提出，竹北需要路平專案，並解決竹北塞車問題，將推動新闢環北路交流道等。國民黨林為洲說，要改善路平和交通塞車，首先要釐清權責。

鄭朝方團隊今天發布新聞稿指出，交通問題是竹北的痛，他將推動路平專案為優先，路燈亮、馬路平，讓竹北無論是汽機車或自行車，都能有平穩且安全的道路，並且改善行人道。

鄭朝方表示，再來，是解決竹北長久以來用路人共同的痛，就是塞車問題，未來，將力推竹市竹北交通改革連線，並向中央爭取相關建設經費，進行打通大新竹國道交通網計畫，逐步推動新闢環北路交流道、竹北新竹跨溪大橋等，以改善室內重要樞紐交通塞車問題。

鄭朝方說，不少民眾在開車時，有感行駛在竹北市區內，即便是正常加速，部分道路會感覺顛簸、不平，對此，未來，將強化施工品質以及道路安全。

國民黨竹北市長參選人林為洲今天接受媒體聯訪表示，因為市內9成的道路都是竹北市公所管養，所以路平責任確實在公所。目前他看到的問題就是「怠惰」，至於，是相關課室的人手不夠還是有其他原因，他會在當選竹北市長後，力求改善。

林為洲指出，畢竟竹北路不平很大原因，是因城市發展人口匯聚後，建商不斷進行開發，但是相關的挖管回填費用都繳入了市庫，建商無權也無責辦理回填。

交通問題部分，林為洲說，主要是新竹縣政府至中央的權責，市公所能做的就是從標誌、標線、人行道設施方面進行研究改善，未來，要建置流程與監管平台，重新檢討。（編輯：張銘坤）1110921