周江杰質疑台知、科三案停滯 楊文科稱對手不懂

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民進黨新竹縣長參選人周江杰（圖）21日舉行政見發表記者會時表示，新竹縣長楊文科執政4年來，所提政策5支箭，其中的台知園區及科三，至今進度與發展不明，進度停滯，讓新竹科技前景及形象「掉漆」。中央社記者郭宣彣攝 111年9月21日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣21日電）民進黨新竹縣長參選人周江杰今天質疑台知園區、科三進度停滯，經國大橋工程配套是否完善。新竹縣長楊文科指出，周江杰不了解計畫內容，至於大橋工程配套在開工前會說明。

周江杰今天召開政見發表記者會時表示，楊文科執政4年所提出的政策5支箭，其中的台知園區、竹科三期至今進度與發展不明，進度停滯，讓新竹科技前景及形象「掉漆」。

對此，國民黨新竹縣長參選人楊文科透過新聞資料表示，周江杰不了解開發計畫內容，新竹科學園區採取「一般徵收」，所以徵收得的土地全部歸產業所用。但台知園區、科三採行的是「區段徵收」，需回饋地主有住宅區、商業區的設計。

楊文科指出，台知及科三是從民國108年以來參酌地主意願、文史工作者、產業界、科管局等行政部門，以及歷次都市計畫委員會委員的相關意見修正而來；開發方式也捨棄傳統公權力，採改良式區段徵收方式辦理開發，以達到地主、產業與政府三贏。

另外，楊文科指出，針對經國大橋改善計畫，縣府正在努力進行中，交通工程勢必衝擊周邊交通，規劃時都會有配套，開工前縣府方面會充分說明，是否要堤內道路配合或其它配套方式，都會研究及評估。（編輯：戴光育）1110921