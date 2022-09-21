美加軍艦甫通過台灣海峽 13架次共機逾越中線

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（中央社記者游凱翔台北21日電）美國、加拿大各一艘軍艦昨天由南向北通過台灣海峽，國防部今天指出，截至下午5時，偵獲共機38架次（13架次逾越海峽中線、4架次侵擾西南空域）、共艦6艘次，持續於台灣周邊海空域活動。

國防部晚間發布新聞稿表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

根據空軍公布的「台海周邊空域活動示意圖」顯示，1架次殲轟7、1架次BZK-005無人機、3架次蘇愷30戰機、6架次殲11戰機、2架次殲16戰機逾越台灣海峽中線；另有1架次TB-001無人機、1架次運8反潛機、1架次彩虹-4無人機、1架次運8技偵機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）。

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美國海軍第七艦隊昨天發布聲明表示，美國海軍勃克級飛彈驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins）和加拿大海軍哈利法克斯級巡防艦「溫哥華號」（HMCS Vancouver），台北時間20日在符合國際法情況下聯袂例行性通過台灣海峽。

國防部上午發布新聞稿表示，美軍一艘驅逐艦及一艘加拿大海軍護衛艦，經台灣海峽由南向北行駛；通過台灣海峽北駛期間，國軍全程掌握台灣周邊海、空域相關動態，狀況均正常。（編輯：林克倫）1110921