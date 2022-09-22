黃珊珊政見年份誤植照念 陳時中：事先沒做功課

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（中央社記者陳昱婷台北22日電）無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨天提出台北淨零排碳目標，卻將2030年、2040年誤植為2023年、2024年。民進黨台北市長參選人陳時中說，資料提供錯誤可以理解，但照念就是事先沒做功課。

陳時中今天上午前往白蘭市場掃街拜票，由於國民黨台北市長參選人蔣萬安日前到此處時遇到老婦路倒，陳時中在開始行程前接受媒體聯訪表示，將特別注意民眾安全，且不只這座市場，掃街時都會。

媒體詢問，黃珊珊時常批評陳時中對自己的政見不了解、沒消化，昨天提出2050台北淨零排碳目標時，簡報內容卻將2030年減碳40%、2040年減碳65%誤植為2023年減碳40%、2024年減碳65%，口述時也未發現錯誤。

陳時中說，簡報寫錯可以理解，因為有時提供的資料會有錯，但2023年這時間點看也知道不可能，怎麼可能1、2年時間就能減碳40%，黃珊珊還照念甚至說要加速，相信這不只是幕僚弄錯，她自己也不了解，事先沒做功課。

黃珊珊昨天指出，在農林部門，以提升綠資源與管理為重要政策，讓台北在2023年減排40%、2024年達減排65%，2050台北淨零排碳目標，且競選總部率先不用一次性產品，不主動懸掛廣告看板，實踐永續理念。

此外，民眾黨新竹市長參選人高虹安澄清博士論文爭議時惹出「戰學歷」風波，黃珊珊昨天上午受訪先說學歷是客觀事實，不用特別比較；晚間又在臉書發文稱「有太多不實指控與抹黑的標籤貼在我們身上」。

陳時中今天被媒體問到，是否認為黃珊珊態度轉彎。陳時中表示，這顯示黃珊珊不僅是自己的政見，對輿情也沒有消化，才會前後態度不一。

他強調，競選期間會有各種攻擊，但是要將心比心，就公共政策做攻防會比較好。

另一方面，柯文哲今天上午出席田園城市國際論壇前接受媒體聯訪，將高虹安「戰學歷」風波形容為「一個惡霸、流氓要強姦一個女生，女生為了抵抗咬他一口，結果現在每個人都說妳為什麼咬人」。

陳時中表示，政治人物應該要避免以性別來形容時事，這是不尊重的講法。至於是否認為柯文哲失言，陳時中說，柯文哲失言已不是新聞。（編輯：李亨山）1110922