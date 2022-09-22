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立委指消防員過勞人力短缺 盼盡速增補符防災需求

2022/9/22 14:48
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（中央社記者王揚宇台北22日電）時代力量立法院黨團總召邱顯智今天偕黨籍議員參選人表示，針對消防人員的服務人口比，許多縣市無法達到消防署所提2023年全國要達1比1300的目標，呼籲政府應盡速增補消防人力，以符合防災需求。

邱顯智今天與消防員工作權益促進會秘書陳彥凱、台北市議員參選人陳志明、 台中市議員參選人吳佩芸及彰化縣議員參選人鄭宇焱，召開記者會，作上述表示。

邱顯智說，台灣的消防員長期處於人力短缺與工時過長的過勞狀態，人力增補成為最迫切的需求；內政部消防署也意識到這個問題的嚴重性，因此在2018年提出充實消防人力推動計畫，希望全國消防人員的服務人口比，於2023年達到 1比1300，2028年達到1比1100。

邱顯智指出，根據消防署最新的統計資料，2023年要達到1比1300的政策目標，即一位消防員服務1300位民眾，有很大的困難，呼籲政府應補足消防人力，強化防災能量，這是中央和地方政府要共同努力解決的迫切問題。

邱顯智表示，呼籲中央政府與各縣市首長參選人，應積極落實消防人力增補的目標，將補足消防人力作為地方選舉重要政見及當選後的施政重點，並且在人力完成增補之前，也要讓超時的勤務時數與補償成比例，務實逐步地提高不合理的加班費上限。

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陳彥凱說，相較美國一名消防員服務約500名民眾、日本一名消防員服務約700名民眾、新加坡一名消防員服務約900多名民眾，台灣1比1300的服務人口比，仍是讓消防員過勞的服務比，也反映了台灣防災量能不足。

陳彥凱呼籲，各縣市首長參選人，尤其是曾發生重大災害的縣市及財政良好的六都，應拿出實際政策方向，作為未來執政的施政目標與重點，別讓保障消防員健康與合理工時淪為口號宣傳。（編輯：林興盟）1110922

邱顯智
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