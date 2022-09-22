藍營議員指政見空洞 林佳龍：3個月後就可質詢我

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新北市議會22日上午進行市政總質詢，多名國民黨籍議員質疑民進黨新北市長參選人林佳龍（右2）提出政見空洞；林佳龍下午受訪表示，「他們不用急，再3個月就可以直接質詢我」。中央社記者高華謙攝 111年9月22日

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（中央社記者高華謙新北22日電）新北市多名國民黨籍議員今天在新北市長侯友宜市政總質詢時間，質疑民進黨新北市長參選人林佳龍提出政見空洞；林佳龍說：「他們不用急，再3個月就可以直接質詢我。」

新北市議會上午進行市政總質詢，國民黨多名議員進行聯合質詢，紛紛質疑林佳龍提出青年議會及安家基家等政見，進而還以行動劇方式，用「正義之刃」來一一戳破對手「老人裝假牙」「成家基金」與「15歲青年議會」等政見的氣球，力挺侯友宜。

林佳龍下午出席「林佳龍海外台商後援總會成立大會」後接受媒體聯訪，他談及國民黨議員在總質詢說他的政策空洞時表示，「他們不用急，再3個月就可以直接質詢我，我會出現在新北市議會」。

林佳龍說，自己提出65歲裝假牙及敬老愛心卡可搭計程車和火車的政策，其實讓藍營議員很緊張，因為他們在基層會被問。就像他們2年前反對敬老愛心卡可坐火車， 現在在壓力之下，也考慮研究納入火車，不過關鍵還是要納入計程車，因計程車也是準公共運輸，能讓司機多載客，有收入養家。

媒體詢問，這是侯友宜本屆任內最後1次總質詢，會不會覺得國民黨議員浪費時間？林佳龍說，議員天職是監督政府，他們沒扮演起稱職角色，而侯友宜不理會野黨，國民黨議員也不敢監督侯友宜。

另外，林佳龍昨天質疑侯友宜不與社會對話，都用「好好做事、專心市政」應付，讓人挫折；侯友宜則回應，好好做事就不會感到挫折。

林佳龍表示，自己指的挫折是針對侯友宜回應不尊重市民一事，而不是指個人挫折，「他竟然還引以為傲，這代表他的盲點很嚴重」。

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林佳龍說，一個人是人氣王時講什麼都可以，但現在侯友宜在城市競爭力評比已是6都吊車尾，光環漸漸消失，應趁大家願意聽他講話時，誠懇地向社會說明，這是基本民主素養，台灣最大城市領導人如果沒有民主素養、不向市民報告，凡事都說好好做事，這是暴露他的民主素養低落，最後民調下來時，「我想他會自食惡果」，就跟前總統馬英九謝謝指教一樣，會成為笑話。

針對侯友宜在社群網站臉書（Facebook）貼文「關鍵字：承擔與承諾」，還有圖片寫著「改變的勇氣3部曲」。林佳龍表示，改變的勇氣是真的要大改變，侯友宜擔任新北市副市長與市長12年後，評比不斷退步，其實新北最需要的改變就是換市長，他上任就會讓新北大翻新，做到真正大改變。（編輯：張銘坤）1110922