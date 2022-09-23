民進黨曝光台語競選歌曲 24日辦民主音樂會

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（中央社記者賴于榛台北23日電）九合一大選倒數，民進黨今天在臉書首度播出競選歌曲「顧台灣、拚未來」，並宣布趁創黨36週年前夕，明天將在台中市舉辦「民主36挺18」音樂會，除為中台灣選情加溫，更要力挺18歲公民權。

民進黨在臉書說，幾次選舉以來，中台灣的選情都是重中之重，年初的台中市第2選區立委補選，民進黨也贏得了一場難得選戰，這次音樂會選在台中舉辦，邀請中台灣4縣市苗栗、台中、彰化、南投的縣市長候選人上台致詞，代表民進黨對於中台灣的重視。

民進黨表示，年底選戰還有一張「18歲公民權」複決公投票要投，這是憲改之後首次行使修憲複決投票，因此中台灣4縣市之外的其他候選人，也共同錄製了一段有「小巧思」的影片，表達力挺18歲公民權的決心。

另外，民進黨說，「國務青」青年成員代表也將在音樂會現場致詞，除象徵與這些縣市長候選人前輩，在倡議青年參政上的世代傳承，更號召這次年輕朋友們在年底的投票日一定要返鄉投票。

至於今天首度曝光的選戰競選歌曲「顧台灣、拚未來」，民進黨說，這首競選歌曲由知名音樂人小周老師（周恒毅）所製作，並由2022年金曲台語歌王王俊傑與獨立樂團未來式樂團所演唱。

民進黨說，歌曲呼應民進黨這次的選戰主軸「顧家鄉、拚未來」，歌詞也以全台語創作，述說這幾年來所有台灣民眾的心境，以及台灣面臨的處境，即便受到疫情以及對岸的各種威脅，大家仍然無畏風雨、踏穩腳步、團結一起、作伙打拚、迎向未來，走向世界。（編輯：翟思嘉）1110923