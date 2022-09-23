台北國際連鎖加盟大展 陳時中、黃珊珊談產業政見

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無黨籍台北市長參選人黃珊珊（前中）23日在台北世貿一館出席「2022台北國際連鎖加盟大展－秋季展」，現場參觀展出攤位。中央社記者張新偉攝 111年9月23日

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（中央社記者蕭博文台北23日電）台北國際連鎖加盟大展今天開幕，民進黨台北市長參選人陳時中、無黨籍台北市長參選人黃珊珊、民進黨新北市長參選人林佳龍均應邀出席，並登台致詞分享產業政見。

率先到場的陳時中與林佳龍並肩而坐，不時交頭接耳，與稍後到場的黃珊珊在台下並無互動。

黃珊珊致詞時表示，她在擔任台北市副市長期間督導產業發展局，心裡一直希望讓台北市成為新創之都，台北市也推出許多新創的支持系統，包括新創基地、新創貸款。

黃珊珊說，疫情過後最重要的就是走出去、讓錢進來，未來國門開放之後，相信北市府將繼續用政府的預算，帶領廠商到國際去打國際盃，針對數位發展未來方向，北市府也已經在準備。

陳時中則說，他的基本態度就是與中央政府完全配合，讓中央、地方的資源做最有效的配合與發揮，剛剛黃珊珊提了很多，而民主選舉絕不是革命，是一代傳一代，現在做得好的一定繼續做，再思考如何加碼、加強。

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陳時中表示，民主政治就是要一代比一代強，前一代傳下來的經驗，由下一代承接並且把事做好，因此他才會提出把事做好、台北更好、台灣共好的訴求。

林佳龍則提出建議策略，包括將數位科技導入疫後的觀光振興，此外也要發展街區經濟，讓年輕人可以加盟連鎖創業，但如何提供街區人口與商業資料，讓大家創業時不再瞎子摸象，經濟部等單位應該可以更聚焦街區經濟，與地方政府相互結合。（編輯：張銘坤）1110923