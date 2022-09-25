黃珊珊提健康城市願景 陳時中：應說明更清楚

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（中央社記者陳昱婷台北25日電）無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨天提出聯醫升級等健康城市6願景，民進黨台北市長參選人陳時中今天表示，黃珊珊可能對聯醫的方向不清楚或準備要大轉彎，這點應說明得更清楚。

黃珊珊昨天下午在臉書（Facebook）發文提出台北健康城市6大願景，包含聯合醫院升級、擴大日照與長照設施、精進食材登錄平台顧食安、提倡全民運動、新設各區第2座運動中心及申辦2038亞洲運動會。

陳時中今天上午赴台北市太平市場掃街前接受媒體聯訪表示，人民的身心靈健康都很重要，健康政策無需淪為口水之戰。

陳時中指出，看完黃珊珊的政見後，他認為黃珊珊對聯醫既有方向及態度不是很了解，或準備要對此做大轉彎，這點應說明得更清楚。

至於其它政策，陳時中說，長照及食安都是中央已制定、地方在執行的，若在台北沒辦法執行好，黃珊珊可能要提出問題在哪、如何解決，這樣會比較實在，大家可以進一步討論。

媒體詢問，媒體人周玉蔻緊咬國民黨台北市長參選人蔣萬安身世，儘管陳時中已澄清與周玉蔻無私交，台北市長柯文哲仍說太慢了，就像吸毒要戒毒、有戒毒症候群。

對此，陳時中回應，柯文哲用醫療名詞來形容不存在的情況，「他自己才有這樣的症候群」。

陳時中表示，他跟周玉蔻是公務往來，一點私交都沒有，在新聞上需要政務官受訪說明清楚政策時，他就上節目接受社會挑戰，僅此而已。至於節目主持人講什麼，主持人根據自身相關媒體經驗自有安排。

媒體再問，是否認為周玉蔻的言論有助於鞏固基本盤，還是會呼籲她停止。

對此，陳時中回答，他的目標是當全民的市長，提出照顧全民的政見，但他沒辦法主導媒體的節目安排。（編輯：戴光育）1110925