與大學生對話 陳時中：推動講母語帶來光榮

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（中央社記者陳昱婷台北25日電）民進黨台北市長參選人陳時中日前發表教育政見，強調英語未提母語，今天與大學生對談時被問到對於本土語言發展態度時指出，要推動社會觀念改變，讓大家意識到講母語帶來光榮。

陳時中今天下午應亞太青年協會與台大政治系系學會邀請，在民進黨立委何志偉陪同下參與「與市長有約」與大學生對談。

陳時中致詞表示，有2點感受想與大家分享，這是他第一次擔任被選舉人，他認為這次選舉是市政進步與台灣價值的選擇。

陳時中指出，民主不是革命，而是不斷進化的過程，前人留下的基礎有好也有不好，不用全部否定，民主就是在對與錯之間往前走；此外，保護台灣人人有責，當世界看到台灣人民保護台灣的決心，台灣就會更安全。

隨後由何志偉代替主辦單位，進行快問快答環節。被問到有沒有吃過昆蟲時，陳時中說，當然有，以前有人還吃過蚱蜢、蝗蟲等，昆蟲曾是重要的蛋白質來源。

何志偉再問，上次與老婆吵架是什麼時候。陳時中秒答，忘記了，「美好的事情要記住，痛苦的事情要忘記。」

至於期待在學生心裡留下什麼印象，陳時中說，希望大家覺得他年紀雖然大，但還是會做事。

何志偉又問，如果無黨籍台北市長參選人黃珊珊及國民黨台北市長參選人蔣萬安同時落水時會救誰。對此，陳時中笑稱，這2人都不用他救，因為他們比較年輕。

陳時中緊接著與主辦單位遴選的3名青年代表對談，有青年代表關心，陳時中的教育政見強調培養英語能力，卻未對本土語言多加著墨，關心陳時中對於本土語言的態度為何、未來如何在英語與本土語言間取得平衡。

陳時中回答，母語很難以課綱限制每週要上幾個小時，應是推動社會觀念改變，讓大家意識到講母語會帶給自己光榮與價值，「會講台灣話，讓我覺得我是台灣人」。

陳時中說，家長應擔起傳承的責任，教會孩子母語，而英語是讓國家競爭力提升，這2件事都非常重要。

何志偉追問，具體而言該怎麼做。對此，陳時中表示，學習語言要有環境，政府應對弱勢語言特別下工夫，強勢語言則適當輔導。例如講客家話的人較少，政府就多幫忙；講原住民話的更少，政府就要特別加把勁。（編輯：戴光育）1110925