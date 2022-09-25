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遭質疑入校辦競選活動 黃珊珊：只是借場地

2022/9/25 17:33
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（中央社記者黃麗芸台北25日電）無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天在台北市立大學舉行競選活動，遭藍綠陣營質疑特權和行政不中立。對此，黃珊珊表示，自己只是借場地。

黃珊珊上午在台北市立大學博愛校區舉行競選總部成立大會。

但國民黨台北市議員游淑慧指出，台北市教育局的公文規範高中以下場地開放使用的規定，但台北立市大學最後卻拿此規定同意黃珊珊租借，而無視學校自己的相關規定。

游淑慧認為，由此可見，黃珊珊辭去副市長職位只是個幌子，其暗黑影響力仍影響台北市政府，還能繼續寄生北市府資源，但違規、特權非眾人所樂見。

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民進黨台北市議員參選人趙怡翔也透過新聞稿表示，黃珊珊在台北市立大學舉行造勢活動是嚴重違反校規，將政治造勢活動引入應保持行政中立的校園內，甚至還打臉台北市長柯文哲曾提出「原則上公有場館還是不要有競選活動」論述。

針對上述政治活動進入校園是否違反行政中立，黃珊珊上午出席萬華區雙福宮重陽敬老活動接受媒體聯訪時表示，自己只是借場地，並說國民黨台北市長參選人蔣萬安不知道辦過多少場了。（編輯：李錫璋）1110925

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