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時力公布競選官網 拚多縣市議會組黨團強化改革

2022/9/26 14:06
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（中央社記者王揚宇台北26日電）時代力量今天公布2022競選官網。黨主席陳椒華說，年底九合一選舉，時力推出3名縣市長、46名縣市議員參選人等，時力會以在更多縣市組成黨團為目標，讓改革力道更為強大。

時代力量黨主席陳椒華、秘書長白卿芬、副秘書長張衞航今天召開「2022競選官網宣傳記者會」，說明官網設計理念及特色，並懇請民眾支持時力2022年選舉保證金專案，讓更多青年參政獲得更多的鼓勵及資源。

陳椒華說，時力在2022年九合一選舉，推出3名縣市長參選人、46名縣市議員參選人、7名鄉鎮市民代表參選人及3名里長參選人，他們來自全台各地、不同專業領域，時力以在更多各縣市組成黨團為目標，期盼讓改革力道更為強大。

陳椒華說，在台灣打一場選戰，花費動輒新台幣百萬、千萬元起跳，時力在沒有傳統政黨的龐大資源、不願接受財團援助下，堅持做一個沒包袱、獨立自主的第三勢力，真的非常艱辛。

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陳椒華說，鼓勵青年與素人參政，是時力致力推動的理念，不過依照現行公職人員選舉罷免法規定的保證金，對於一般普通沒家世背景，但有志參選的人來說，是沉重負擔；因此時力成為國內政黨中，唯一承諾為首次參政的素人負擔選舉保證金的政黨。

白卿芬說，當初規劃製作競選官網，是希望提供選民能以系統化與視覺化的方式，清楚認識並了解時力所提名的參選人，不論是參選初衷、學經歷與政見等，全面公開上網，民眾可依照類別、選區，快速選擇有興趣的主題。（編輯：蘇志宗）1110926

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