AIT新任高雄分處長拜會黃偉哲 暢談台美交流願景

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南26日電）美國在台協會高雄分處新任分處長黃東偉（Thomas Wong）今天拜會台南市長黃偉哲。這是黃東偉上任後首次蒞訪南市府，黃偉哲邀請他多來台南走走，親自體驗台南特有魅力。

黃偉哲率新聞及國際關係處長蘇恩恩出席會見，歡迎黃東偉到南台灣服務。黃偉哲表示，台美關係比過往更加緊密，包含眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）等美國政界高層都於日前接連訪台；美國參眾兩院也接連提出對台友善的法案。期待在這樣氛圍下，與美國在台協會高雄分處繼續合作，串起南台灣民眾跟美國的連結。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

由於黃東偉畢業於美國西點軍校，黃偉哲提到，台南女孩胡家琪是美國西點軍校畢業的第2名台灣女生，與黃東偉同是校友，希望台南未來可以創造更多與美國之間交流。黃偉哲也邀請黃東偉多多到訪台南，尤其台南美食及節慶活動眾多，希望未來不論於公於私，都可以到台南走走，親自體驗台南特有魅力。

依南市府資料，黃東偉今年8月抵任，這是他第2次派駐台灣，他曾於2017年擔任美國在台協會台北辦事處政治組官員。黃東偉畢業於美國西點軍校，2010年進入美國國務院後，曾派駐過墨西哥，並擔任國務院亞裔美國人外交事務協會主席等職。（編輯：孫承武）1110926