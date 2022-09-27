美國務卿會貝里斯總理 感謝與台灣維繫強健關係[影]

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（中央社記者徐薇婷華盛頓26日專電）美國國務卿布林肯今天在國務院會見貝里斯總理布里仙紐，當面感謝貝國與台灣維繫強健關係，並在俄烏戰爭等全球議題上強力發言。貝里斯是台灣14個邦交國之一。

布里仙紐（John Briceño）上週赴紐約出席第77屆聯合國大會，期間為台灣執言，呼籲國際社會為大局著想，「必須廢除導致台灣被排斥的過時政策」。他本週轉往華府訪問，今天前往美國國務院與布林肯（Antony Blinken）會晤。

布林肯在兩人閉門會議前致詞表示，貝里斯是美國在諸多共同關切議題上的強健夥伴，感謝貝國在許多全球議題上強力發言，包括俄羅斯入侵烏克蘭，並與台灣維繫強健關係。

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布里仙紐呼應表示，貝美兩國有許多議題須因應，包括不僅對貝里斯等小國造成生存威脅、也影響美國等大國的氣候變遷，還有移民、俄烏戰爭及強化區域民主等問題。

貝里斯是台灣14個邦交國之一。布里仙紐今年3月曾率團訪台，與總統蔡英文會晤。他當時承諾，未來會在既有基礎上深化台貝關係，貝國人民也持續支持台灣人民，以及台灣人民自主、與周邊國家和平共存及參與國際組織的權利。（編輯：馮昭）1110927