團隊遭指周玉蔻幫凶 陳時中：不涉入無關八卦

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（中央社記者陳昱婷台北27日電）媒體人周玉蔻近期爆國民黨台北市長參選人蔣萬安父親過往緋聞引爭議，甚至有「票投陳時中，就是支持周玉蔻」說法。民進黨台北市長參選人陳時中今天說，有人覺得不當連結抹黑對手是有效的選舉策略，但迴力鏢最終會傷到自己。

前中國小姐張淑娟不滿周玉蔻稱她涉緋聞，昨天到北檢按鈴控告周玉蔻加重誹謗罪。由於周玉蔻頻在臉書發文對陳時中等綠營人士表達支持，國民黨、民眾黨陣營紛紛以此事指責綠營。

陳時中今天上午赴成功市場掃街前接受媒體聯訪表示，選戰應回歸正軌，團隊已定調3點基本態度，與選舉無關的人不要攻擊、政策本身不要抹黑、無關的八卦不要涉入。

媒體詢問，國民黨對手蔣萬安團隊昨天點名，陳時中團隊的立委范雲等人都是周玉蔻的幫凶。陳時中回應，這是不當連結、黑白牽拖，選舉不要這樣，這沒有必要。

媒體又問，無黨籍對手黃珊珊昨天在臉書上說「某些陣營與政黨從候選人、總幹事到所屬的民意代表通通在周玉蔻節目上助紂為虐，成為霸凌無辜老百姓的幫凶」，疑似就是在批評陳時中。

陳時中說，這幾天有些人覺得用不當連結來抹黑對手是好的、有效的選舉策略，但這些迴力鏢最終會傷到自己，還是回歸做人基本的道理比較好。

媒體問，最新民調呈現下滑趨勢，是否會擔心「周玉蔻效應」。陳時中表示，短時間內應該是會有一些效應，但選民是理智的，還是能回歸到觀察候選人本身及政見，屆時民調自然就會翻轉。

至於選前是否還有接受周玉蔻訪問的計畫，陳時中說，目前沒有。（編輯：李亨山）1110927