蔣萬安批周玉蔻霸凌式道歉 籲停止低劣言行

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（中央社記者陳怡璇台北27日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，媒體人周玉蔻為其爆料道歉，但霸凌式道歉不是道歉，「我是候選人，有事針對我，不要傷害無辜的人」，停止再用低劣言行傷害台灣社會。

媒體人周玉蔻為指稱前中國小姐張淑娟涉及緋聞公開鞠躬道歉。

蔣萬安今天至木柵市場掃街拜票，接受媒體聯訪時被問到此事時表示，周玉蔻又道歉又嗆聲、到底用意是什麼，且霸凌式道歉不是道歉，「我是候選人，有事針對我，不要傷害無辜的人」。

蔣萬安說，周玉蔻已對當事人與台灣社會造成傷害與負面影響，不管要不要對她提告，重點是要停止讓低劣言行繼續傷害台灣社會跟民主。

蔣萬安並批民進黨台北市長參選人陳時中的團隊成員，如吳思瑤、范雲、管碧玲、林楚茵，都曾高舉女權大旗，結果這次周玉蔻風波她們全都噤聲，讓人看出假女權鬥士的真面目。

此外，媒體追問，按中央流行疫情指揮中心統計，政府疫苗已過期報廢新台幣12億元，其中高端佔5億元一事。

蔣萬安說，這看得出民眾不信賴高端、信任BNT，BNT報銷只有高端的1/9。蔣萬安並感謝慈濟、台積電、鴻海集團創辦人郭台銘等捐贈BNT疫苗。

蔣萬安並說「我們不需要黑心快篩、也不需要像陳時中這樣採購黑心快篩、不被國際接受的指揮官來當台北市長」。（編輯：方沛清）1110927