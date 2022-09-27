黃珊珊：媒體人以社會公器打壓 比謀財害命嚴重

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（中央社記者劉建邦台北27日電）前中國小姐張淑娟不滿媒體人周玉蔻指稱她涉緋聞提告。無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天表示，這事怎會發生在台灣民主自由社會，媒體人以社會公器打壓平民，比謀財害命嚴重。

張淑娟不滿周玉蔻指稱她涉緋聞昨天到台北地檢署按鈴控告周加重誹謗罪，周玉蔻先到場鞠躬道歉。黃珊珊今天上午與台灣民眾黨台北市議員參選人林珍羽走訪長春市場向攤販拜票，被問及相關議題。

黃珊珊指出，任何人被誣衊都不會好過，加上是用媒體公器，這是天怒人怨，怎會發生在台灣民主自由社會，媒體人以社會公器打壓平民百姓，這事令人髮指，比謀財害命嚴重。

媒體詢問，周玉蔻引發後續效應是否可能讓綠營切割。黃珊珊說，先前中央曾因某電視台政論節目有所謂造謠抹黑，而要求電視台關閉，周的事情跟此狀況一樣，同樣標準適用現在情形，政府不能有2套標準。

黃珊珊指出，面對這狀況，執政黨應出面，不要養側翼到沒標準及沒上限，且呼籲回歸乾淨選舉，目前已脫離討論公共政策，並傷及無辜百姓，執政黨參選人若要切割，是低估台北市民智慧。

台北市政府今宣布延續去年敬老愛心儲值金政策，10月3日起，持敬老卡、愛心卡至超商等處及台北捷運持悠遊卡加值，可兌領新台幣660元。

黃珊珊被問到若當選是否延續此政策表示，以後會按此方式，主要考量是希望推動台北市數位經濟，避免無現金交易及節省幾百萬元行政成本。

她說，敬老愛心卡透過悠遊卡靠卡發放已實施2年，雖很多長輩可能沒辦敬老卡，透過此政策能鼓勵長輩使用及辦敬老卡，並盼以無現金交易，且長輩及其家人已習慣到超商靠卡取得金額，這也能節省行政成本。交銀行發放金額需轉帳手續費，由里幹事、里長發送則有人力成本，這政策不是今年實施，且長輩若不方便，可請家人拿卡至相關單位消費，

她指出，以後敬老愛心卡會採悠遊卡靠卡方式辦理，但中低收入戶以轉帳辦理，盼大家能正面看到城市進步。（編輯：李亨山）1110927