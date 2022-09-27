張善政龜山後援會成立 盼讓民眾知道對地方關心

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國民黨桃園市長參選人張善政（前左3）27日出席龜山後援會成立大會表示，龜山民眾都知道，民進黨參選人鄭運鵬沒有在地方花心思，他要讓大家知道張善政很關心龜山。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年9月27日

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（中央社記者吳睿騏桃園27日電）國民黨桃園市長參選人張善政今天出席龜山後援會成立大會表示，龜山民眾都知道，民進黨參選人鄭運鵬沒有在地方花心思，是個空的立委，他要讓大家知道張善政很關心龜山。

張善政上午出席龜山後援會成立大會，會後接受媒體聯訪，對於記者詢問，龜山是鄭運鵬的立委選區，成立龜山後援會是否有拔樁意味。張善政表示，他覺得沒有什麼樁好拔，因為這些人本來就沒有在支持鄭運鵬。

對於昨天公布的某民調顯示在支持度落後於鄭運鵬，張善政指出，團隊看民調一向都是當參考，會一直努力往前走。團隊已經關注很多年輕人相關政策，相信民眾會看到，團隊的政策才是真正對年輕人好的政策，要讓年輕人對團隊更有信心。

記者追問，民調的落後是否因為地方政輔選不力。張善政說，這次龜山後援會的組織成立，還有現場輔選朋友們一起出力，大家不會認為是輔選不力，且國民黨的立法委員，以及所有的黨籍議員都是他的分身，不時在各處替他在爭取民眾的支援。

對於競辦發言人何元楷，昨天在臉書Facebook發文質疑桃園市長鄭文燦公器私用，利用農會幫鄭運鵬動員，遭到桃園市政府新聞處長詹賀舜反駁，「市長與市府一直嚴守行政中立分際」，抹黑各社團自發性出席活動，對農會與社團很不尊重。張善政表示，「我覺得在鄭文燦的字典裡面找不到行政中立這四個字」。

對於民眾黨新竹市長參選人高虹安今天控告鏡週刊，張善政說，他非常支持，自己的團隊先前也已經對最關鍵的鄭文燦跟鄭運鵬提告。（編輯；方沛清）1110927