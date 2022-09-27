鄭運鵬拋教育政策 盼選情持續擴大領先

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（中央社記者葉臻桃園27日電）民主進步黨桃園市長參選人鄭運鵬，今天發表「校舍全面升級」「頂尖大學的課程先修」教育政策。針對選情他表示，希望繼續擴大領先差距，相信很快就能達到大家預期的結果。

鄭運鵬上午舉行線上教育政策發表會，發表「教育5條柱」裡面的第1柱「校舍全面升級」，以及第2柱「頂尖大學的課程先修」。

鄭運鵬表示，「校舍全面升級」包括校舍新建修建如期如質完成，積極規劃地區包括中壢過嶺地區、平鎮山仔頂重劃區等，有需要的新興地區，現在都看得到未來成長趨勢，將透過原有機制向外報告進度，有確定要設立時會如期如質完成。

鄭運鵬也說，目前為止，桃園市政府獲得教育部核定的補助經費共約新台幣24.3億元，其中有10億元，本來是要協助桃園市立總圖書館的預算，但市總圖推動的很早，預計下個月底就有部分要啟用；由於教育部無法補助在建工程，但經過他和教育部協調，將把10億的額度放在接下來的年度裡面，提供桃園人口成長的校舍興建工程需求。

鄭運鵬表示，「頂尖大學的課程先修」則是將頂尖大學的課程引入桃園，讓高中生們都有機會先修；現在的航空城幾乎等於是綜合型的大學城，未來希望不只是用地上的合作，在課程上面也希望這些頂大能回饋給桃園，已經有的課程也擴大辦理。

媒體聯訪時詢問，怎麼看昨天公布的媒體民調，鄭運鵬領先國民黨桃園市長參選人張善政3個百分點。

鄭運鵬表示，相信選舉進程上，過去1個半月努力成績有得到市民認同，團隊都很努力，希望繼續擴大領先差距，這也是他參選第一天就告訴大家的，「我不是來逆轉，而是來跨大領先差距」，相信很快就能達到大家預期結果。

媒體詢問，根據報導，前台北市長郝龍斌在記者會上說，張善政民調落後原因是地方整合不利，再加上張善政的選法不符合國民黨預期。

鄭運鵬表示，會檢討整合狀況或選舉節奏，都是值得肯定的事情，不要像以前一樣，落後都是怪別人、怪民調；看到對手方正面的檢討，覺得是值得肯定的事情，也尊重對方。（編輯：方沛清）1110927