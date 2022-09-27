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對手頻以周玉蔻連結 陳時中：續提政見往前走

2022/9/27 15:06
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（中央社記者陳昱婷台北27日電）媒體人周玉蔻爆國民黨台北市長參選人蔣萬安父親過往緋聞惹議，引發「投給陳時中就是支持周玉蔻」說法。民進黨台北市長參選人陳時中說，他的團隊會像龜兔賽跑中的烏龜一樣，繼續提出政見、往前走。

陳時中今天下午前往佳德鳳梨酥糕餅店參訪生產線並體驗製作糕餅，在與業者對談時，陳時中指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情正在消散中，台灣也在逐漸開放，糕餅不僅是台灣人逢年過節必備食品，更是觀光重要的伴手禮，相信產業未來前景可期。

對於國民黨台北市議員徐巧芯在信義區街頭3處設置寫著「投給陳時中就是支持周玉蔻」、「喜歡周玉蔻就投給陳時中」的電子看板，陳時中笑著表示，喜歡周玉蔻一定要投他，不喜歡周玉蔻也可以投他，請大家多多幫忙，謝謝。

陳時中有感而發表示，他覺得這都是牽拖，政治不需要這樣，應該是為了市政進步提出政見，最後市民還是會感覺已經失焦了。

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陳時中分析，針對八卦攻擊可能現在會得到一些成效，但時間過去就過去了，而他的團隊在這段時間內繼續提出政見、往前走，等對手陣營發現時已來不及趕上。

陳時中指出，市民眼睛是雪亮的，八卦可能一時好玩、有趣，不過就像龜兔賽跑，他的團隊想法很單純，就是回歸選舉主軸，如同烏龜老實、可靠且不斷往前走，對手要繼續這樣，他也沒什麼好說的。（編輯：李亨山）1110927

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