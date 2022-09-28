猶他州參眾議會領袖共組跨黨派友台連線 提升經濟文化交流

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（中央社記者周世惠舊金山27日專電）美國猶他州參眾議會繼今年3月通過共同友台決議案，於近日成立跨黨派友台連線，協助提升雙邊關係、深化雙邊合作友誼。

駐舊金山台北經濟文化辦事處今天發布新聞稿指出，猶他州的州參議會議長亞當斯（Stuart Adams）等6名參議員，連同該州眾議會議長威爾森（Brad Wilson）等5名眾議員，於9月23日共同宣布成立跨黨派猶他友台連線（Utah-Taiwan Friendship Caucus）。

亞當斯及威爾森等友台領袖於致詞時均表示，珍惜台灣與猶他州傳統友誼。友台議員讚揚台灣人好客友善，承諾以友台連線等方式，提升雙方經濟及文化等交流，並維護共享的核心價值。

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駐舊金山辦事處處長賴銘琪表示，台、美政府已啟動「 台美21世紀貿易倡議 台美21世紀貿易倡議是什麼？ 台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）台灣與美國雙方推動貿易協定的路徑圖，內容以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP。 倡議針對11項議題，包括貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業與非市場經濟。 首次會議預定2022年6月27日當週在美國華府舉行。 看更多 關閉 」諮商談判，將有助於增進台灣與猶他州之間的雙邊經貿、投資等合作關係。

台灣是猶他州的第6大貿易夥伴，雙方早在1980年締結姐妹州關係至今逾40年。猶他州摩門教會累計派赴超過4萬3000人到台灣傳教，包括前州長洪博培（Jon Huntsman Jr.）、現任共和黨籍聯邦眾議員匡希恆（John Curtis）及美國在台協會台北辦事處前任處長酈英傑（Brent Christensen）等都曾為在台傳教士，是台灣的好朋友。（編輯：馮昭）1110928