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與黃珊珊接連發布教育政見 陳時中籲蔣萬安速提

2022/9/28 11:29（9/28 12:16 更新）
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民進黨台北市長參選人陳時中（中）28日上午到新北市汐止區橫科市場掃街拜票，向攤商握手請託，爭取支持。中央社記者王飛華攝 111年9月28日
民進黨台北市長參選人陳時中（中）28日上午到新北市汐止區橫科市場掃街拜票，向攤商握手請託，爭取支持。中央社記者王飛華攝 111年9月28日
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（中央社記者陳昱婷台北28日電）民進黨台北市長參選人陳時中21日公布教育政見，無黨籍台北市長參選人黃珊珊在今天公布，陳時中呼籲尚未提出相關政見的國民黨台北市長參選人蔣萬安趕快提出，才是正確之道。

陳時中今天上午到新北汐止橫科市場掃街並在會前接受媒體聯訪，他說，這裡是台北有關的生活圈，所以來跟大家拜票，若遇到新北市民當然會幫同黨新北市長參選人林佳龍拉票。

陳時中指出，幫忙拉票是一定要的，林佳龍是非常優秀的政治工作者，有許多市政經驗，是非常適合的參選人，預祝林佳龍競選成功。

媒體詢問，黃珊珊今天發表教育政見，提出5歲幼兒納入台北市國民義務教育範疇、私立幼兒園補助加倍等。

陳時中表示，教育是大家要重視的，他已經提出相關政見，黃珊珊也在今天提出，蔣萬安要趕快提出才是正確之道。

此外，媒體詢問，最新民調顯示泛綠選票被無黨籍台北市長參選人黃珊珊吸走，而陳時中昨天自比龜兔賽跑中的烏龜，是否代表目前在選戰中落後。

陳時中回應，民調是很好的參考，會持續努力，他的團隊現在並沒有落後，烏龜只是表示態度，將持續一步一腳印、努力往前走。（編輯：李亨山）1110928

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