教師節 蔣萬安：將從各層面提出完整教育政見

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國民黨台北市長參選人蔣萬安28日上午在台北舉行記者會，提出動物友善政策，關注動保議題。中央社記者王騰毅攝 111年9月28日

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（中央社記者林長順台北28日電）今天是教師節，黃珊珊與陳時中已陸續提出教育政見，國民黨台北市長參選人蔣萬安今天表示，將從老師、學生、家長各層面提出完整教育政見，請外界拭目以待。

蔣萬安上午在動保團體代表陪同下，召開「友善動物，台北更好」政見發布會，他在接受媒體採訪時，做上述表示。

選戰倒數約2個月，媒體詢問如何兼具立委與參選人身分，是否請假或辭職？蔣萬安指出，立法院是他關心公共事務很重要的場域，他不會放棄為民眾發聲、強力監督政府的機會，持續透過質詢、問政，來關心民眾的權益。

無黨籍台北市長參選人黃珊珊及民進黨台北市長參選人陸續提出教育政策，陳時中上午呼籲蔣萬安儘速提出相關政見。

蔣萬安首先祝所有教師，教師節快樂，並表示他將從老師、學生、家長各層面提出完整政見，請外界拭目以待。

媒體人周玉蔻原本計畫上午親自到台北地檢署提告，後來改委由律師遞狀，蔣萬安認為，市民看得很清楚，到底誰利用媒體抹黑、抹紅其他人，甚至毀人名節，他呼籲周玉蔻儘快跟被傷害者誠心道歉。

媒體問，對近日民調的看法。蔣萬安說，民調起起伏伏，調查方式及機構都會產生不同的結果，他維持原有步調，勤走基層、持續端出政策牛肉，和市民交流溝通。

被問到與黃珊珊、陳時中相比，較無行政經驗。蔣萬安表示，前台北市長陳水扁、台中市長盧秀燕、副總統賴清德參選市長前也是立委，現在很多國際城市的市長都非常年輕，由此可知，有好的國會經驗，也可以在市政上有亮眼的表現。

對於身世屢受外界關注，蔣萬安說，沒有任何人可以決定自己的出身，但可以靠努力決定自己的未來，姓章姓蔣不重要，「愛台灣就是我的DNA」，台北市民關注的不是他的家族史，而是北市未來的發展。

媒體問，對社子島區段徵收的態度。蔣萬安指出，他已跟當地居民多次溝通、對話，未來將以務實的態度，做更好的規劃，滿足居民需求。

對大巨蛋公安審查的看法，蔣萬安表示，他主張中央速審、業者速改、市府定期公布進度，讓大家了解哪個環節需要改進。（編輯：李亨山）1110928