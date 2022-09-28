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蔣萬安提友善動物政見 試辦捷運寵物車廂

2022/9/28 15:17
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（中央社記者林長順台北28日電）中國國民黨台北市長參選人蔣萬安今天召開「友善動物，台北更好」政策發布會，提出推廣定型化寵物醫療保險契約、優化「寵物友善公車」、試辦「捷運寵物車廂」等政見。

包括台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳、TATA牠牠體驗式生命教育執行長李茂芊、台灣防止虐待動物協會（TSPCA）執行長姜怡如、台灣動物社會研究會執行長朱增宏等人也出席蔣萬安的政策發布會。

蔣萬安指出，台北市登記家犬貓共有21.8萬隻，登記戶籍數104萬戶，平均每4戶就有1戶飼養犬貓，因此未來將從「動物福利、動物保護、動物教育」3層面推行動保政策。

他表示，在動物福利層面，包括與民間業者合作，推廣定型化寵物醫療保險契約，減輕飼主跟毛小孩的醫療費用負擔；儘速動工內湖動物之家，提供友善流浪動物空間，帶領小朋友體驗生命教育程課程。

蔣萬安說，台北市到年底會有19座主題式狗公園，市府未來也會鼓勵公私協力，在市區廣設各類型狗公園（活動區），社區也可以透過自主認養管理，讓毛小孩在社區公園也能安全地恣意奔跑。

交通環境方面，蔣萬安表示，既有的「寵物友善公車」，在他當選市長後，會先予以優化週末路線，再增闢到平日路線，以帶動飼主及寵物友善旅遊與運動風氣；而在捷運方面，市府將仿照日本新幹線試辦「捷運寵物車廂」，在非尖峰及固定時段，讓寵物與飼主同享更自由的搭車旅程。

在動物保護層面上，蔣萬安指出，台北市「動物之家」收容量嚴重不足，為提升動物收容品質，將研擬訂定「友善動物收容作業指引」，確保內湖動物流浪之家未來的收容條件，符合國際福利標準，並透過策略與目標設定，發展多元領養機制，例如代養、校犬、工作犬、療癒犬等。

此外，由於受虐的動物不會只有貓犬，未來將在台北市動保處成立「非犬貓案件調查小組」，在第一時間可以即時處理動物受虐事件。

談到動物教育層面，蔣萬安說，未來會在校園推廣生命教育課程，內容涵蓋動保教育、食農教育、生命教育、動物福利教育等面向，培養師生對於動物的同理心。

蔣萬安強調，會參考新北板橋動物之家、台中后里生命教育園區的做法，在台北市動物之家規劃體驗式生命教育區，提升飼主責任教育，從源頭管理流浪動物棄養問題。（編輯：李錫璋）1110928

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