亞銀年會 財長：適時傳達台海若動盪將衝擊全球

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（中央社記者陳妍君馬尼拉28日專電）財政部長蘇建榮正在馬尼拉出席亞洲開發銀行年會。針對美國國務卿布林肯近日示警，台海若動盪將衝擊全球，蘇建榮說，代表團與其他會員國雙邊會談時，會適時傳達這個訊息。

第55屆亞銀（ADB）年會26日到30日在菲律賓馬尼拉的亞銀總部登場，蘇建榮代表台灣赴馬尼拉與會。

蘇建榮今天接受中央社專訪表示，亞銀很重要的功能是透過亞洲地區和其他跨區的會員國合作捐助，協助開發中國家經濟發展、解決貧窮問題，提升他們整個社會經濟發展。所以對台灣來講，亞銀是非常重要的國際組織。

蘇建榮說，這次年會中，代表團會讓各國了解台灣面臨全球經濟挑戰和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時，「我們怎麼度過這段期間，我們的防疫措施，我們的財政政策、貨幣政策是怎麼樣，讓各國了解我們做了哪些事情，維持我們經濟的成長有很顯著的經濟表現，希望把這些經驗分享給各個國家」。

蘇建榮表示，除了亞銀理事會年會外，菲律賓明天中午將舉辦全體與會人員的午餐會，菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）將到場，雖然可能沒辦法有很多互動，但他有機會會向小馬可仕問候。

他表示，代表團已與亞銀總裁、副總裁等人會面，交換相關意見，也希望在年會期間跟幾個國家進行雙邊會談，希望讓他們了解台灣在整個亞銀運作上，真的很願意履行所有相關的義務。

不過，蘇建榮強調：「我們也希望亞銀對我們能夠有一個公平、更正常性的對待。台灣還是一個法定的會員國，我們會極力表達我們的意見。」

台灣過去以「中華民國」名稱成為亞銀創始成員國，但北京當局於1986年加入時，台灣名稱遭片面改為「中國台北」（Taipei,China），台灣對此多次向亞銀提出抗議。

布林肯（Antony Blinken）近日受訪時說，台灣製造全球大部分半導體，台灣海峽若有事，對全球經濟影響恐具毀滅性。對此，蘇建榮說，如果中國真的入侵台灣，對全球經濟的毀滅性衝擊「可能也不需要我再特別強調，是大家都知道要面對的問題」。

他表示，亞銀正式場合不會談政治性議題，但「當然我們也會適當地跟其他會員國，在雙邊會談時分享這個看法，這個是免不了的」。

另外，近年來中國經濟大幅成長，並對其他亞洲國家提供財務援助，亞銀總裁淺川雅嗣接受「日經亞洲」（Nikkei Asia）週刊訪問時說：「我們打算明年開始商討，中國是否可不再向亞銀申請新貸款。」

蘇建榮表示，若中國經濟已達成熟階段，基本上就不需要再去貸款，應把資金留給更需要的開發中國家。

他表示，亞銀成立目的是透過會員國共同參與，協助較弱勢的國家經濟發展，「這個是它成立一個很重要的宗旨。我想它的決策高層怎麼做，都會依據它成立的宗旨來做一個決定」。（編輯：高照芬）1110928