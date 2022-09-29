柯志恩推育兒補助政見 高市府祭多項措施促生

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國民黨高雄市長參選人柯志恩（中）29日舉行因應少子化政見發表會，會中提出5項政見，希望減輕新手爸媽負擔，高雄市議會國民黨團總召童燕珍（右）、高雄市幼兒教育協會理事長劉秋芳（左）等人出席相挺。中央社記者蔡孟妤攝 111年9月29日

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（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩今天發表因應少子化政見，主張提高生育津貼、生逾2胎優先承租社宅等。高雄市社會局表示，市府已推多項鼓勵生育措施，高雄去年出生率六都第二。

柯志恩今天下午召開「選擇柯志恩，市民安心加倍生」因應少子化政見發表會，國民黨高雄市議會黨團總召童燕珍、高雄市幼兒教育協會理事長劉秋芳等人出席。

柯志恩會中提出5項少子化政見，包括提高生育津貼補助、坐月子與生育津貼不需二擇一、生2胎以上優先承租社宅、拓展臨托服務據點、擴大弱勢臨托補助對象等5項，希望減輕新手爸媽負擔。

柯志恩表示，高雄出生率自公元2018年的千分之7.25到2021年已降到千分之6.55，加上全球通膨連帶物價指數持續上升，年輕人不想生或不敢生很大的原因，就是怕負擔太大、養不起孩子。

柯志恩主張提高生育津貼，除了第1胎補助新台幣2萬元、第2胎將提高為3萬元、第3胎開始每一胎補助增加至4萬元。另現行婦女福利政策「坐月子到宅服務」及「生育津貼」只能二選一，她也提出弱勢家庭可兼領政策。

對於青年買房困境，柯志恩表示，將提撥社會住宅至少2成的比例，讓生2胎以上的新手爸媽可優先承租社宅；同時拓展定點計時臨托服務據點，達到區區有定點臨托服務等目標。

對此，高雄市社會局表示，為鼓勵市民生育，市府廣設公共托育中心，目前高雄市公托較高雄市長陳其邁上任前增加8處，年底前將再增加22處，總計達53處；公托托育比，將從1比5降為1比4。

社會局指出，除提供生育津貼，高市府也提供價值3萬元的坐月子到宅服務。以去年出生率來看，高雄在六都當中排名第二，排名大幅提升。

社會局表示，今年10月起，市府更擴大孕婦產檢交通補助；另在送托準公共私托及準公共保母方面，分別加碼補助每月2000元、1200元，減輕年輕家庭的育兒負擔，持續完善托育環境，打造安心生養的幸福城市。（編輯：戴光育）1110929