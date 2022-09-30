更多編輯台推薦新聞：
入境0+7新制重點一次看 防疫旅館10/13起回歸一般旅宿
生活

入境0+7新制重點一次看 防疫旅館10/13起回歸一般旅宿

台灣大併台灣之星電信三雄為何吵翻天？ 頻寬爭議一次看懂
產經

台灣大併台灣之星電信三雄為何吵翻天？ 頻寬爭議一次看懂

封閉50年第2道門開啟 圓山西密道通往劍潭公園
生活

封閉50年第2道門開啟 圓山西密道通往劍潭公園

金馬獎第59屆 完整入圍名單
娛樂

金馬獎第59屆 完整入圍名單

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
全球需求大幅降溫 8月製造業景氣燈號續亮黃藍燈
首頁 / 政治

蔣萬安提大巨蛋案 黃珊珊：立委可調資料質詢

2022/9/30 11:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北30日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安提上任後一年讓大巨蛋完工，無黨籍市長參選人黃珊珊今天說，內政部還在審大巨蛋案，蔣萬安未辭立委，可向內政部提質詢，為何要當選後才做。

黃珊珊上午出席台灣民眾黨台北市議員參選人陳思宇競選辦公室暖屋活動，會後受訪，媒體詢問，蔣萬安日前提出上任市長後一年內讓大巨蛋完工，及中央速審、業者速改、市府定期公布進度的主張。

黃珊珊對此表示，大巨蛋案仍在內政部審查，蔣萬安好像還沒辭立委，針對此事現在就可向內政部提質詢，詢問為什麼要審查這麼久，且可調閱相關資料知道所有過程，為什麼要等他當選才做。

黃珊珊接著說，內政部的主管機關相關官員是執政黨，民進黨台北市長參選人陳時中身為執政黨，若要幫助台北，也可現在就做，但這2人現在什麼都不做，只會批評，若要幫忙，現在就能幫忙。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

媒體詢問，近期再度傳出藍白合消息，是否認為有政治分贓的可能性。黃珊珊指出，去年就傳出藍白合消息，但每次都要操作成藍綠對決，人民已厭倦這樣政治性操作，尤其最討厭政治分贓，有政治人物或政黨敢對選民提及要政治分贓嗎，若有就是低估人民智慧。

此外，近期民調上升是否認為因相關新聞議題及延伸後續風波有關，黃珊珊表示，民調是民眾反映，會尊重參考，仍要觀察最新民調趨勢，且外傳她在選舉期間會被邊緣化，但因她未參與藍綠互潑髒水，人民也希望不要有潑髒水狀況，所以會觀察參選人作為，因此做實事說實話比較重要。（編輯：方沛清）1110930

黃珊珊
黃珊珊政見會教育局長現身 議員質疑行政不中立 政見遭指抄市府白皮書 黃珊珊：原基礎往上加
蔣萬安
曾指蔣萬安參選後像起乩 陳時中致歉 大巨蛋政見遭陳時中質疑 蔣萬安批連疫苗都買不到
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族