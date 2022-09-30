蔣萬安提大巨蛋案 黃珊珊：立委可調資料質詢

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（中央社記者劉建邦台北30日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安提上任後一年讓大巨蛋完工，無黨籍市長參選人黃珊珊今天說，內政部還在審大巨蛋案，蔣萬安未辭立委，可向內政部提質詢，為何要當選後才做。

黃珊珊上午出席台灣民眾黨台北市議員參選人陳思宇競選辦公室暖屋活動，會後受訪，媒體詢問，蔣萬安日前提出上任市長後一年內讓大巨蛋完工，及中央速審、業者速改、市府定期公布進度的主張。

黃珊珊對此表示，大巨蛋案仍在內政部審查，蔣萬安好像還沒辭立委，針對此事現在就可向內政部提質詢，詢問為什麼要審查這麼久，且可調閱相關資料知道所有過程，為什麼要等他當選才做。

黃珊珊接著說，內政部的主管機關相關官員是執政黨，民進黨台北市長參選人陳時中身為執政黨，若要幫助台北，也可現在就做，但這2人現在什麼都不做，只會批評，若要幫忙，現在就能幫忙。

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媒體詢問，近期再度傳出藍白合消息，是否認為有政治分贓的可能性。黃珊珊指出，去年就傳出藍白合消息，但每次都要操作成藍綠對決，人民已厭倦這樣政治性操作，尤其最討厭政治分贓，有政治人物或政黨敢對選民提及要政治分贓嗎，若有就是低估人民智慧。

此外，近期民調上升是否認為因相關新聞議題及延伸後續風波有關，黃珊珊表示，民調是民眾反映，會尊重參考，仍要觀察最新民調趨勢，且外傳她在選舉期間會被邊緣化，但因她未參與藍綠互潑髒水，人民也希望不要有潑髒水狀況，所以會觀察參選人作為，因此做實事說實話比較重要。（編輯：方沛清）1110930