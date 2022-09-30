蔣萬安推5歲納義務教育 彈性延長午餐時間

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國民黨台北市長參選人蔣萬安30日舉行記者會公布教育政見，包含5歲幼兒納入義務教育、成立STEAM（科學、科技、工程、藝術、數學）及新科技發展辦公室等。（蔣萬安競選辦公室提供）中央社記者陳怡璇傳真 111年9月30日

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（中央社記者陳怡璇台北30日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安今天提教育政見，包含5歲幼兒納入義務教育、成立STEAM（科學、科技、工程、藝術、數學）及新科技發展辦公室、增加特殊教育預算占比等。

蔣萬安上午舉行「向世界學習 開創教育新格局」記者會公布教育政見，包含逐步實施5歲幼兒納入義務教育、成立STEAM（科學、科技、工程、藝術、數學）及新科技發展辦公室，並增加特殊教育預算占比，降低師生比，高齡校舍逐年改建、擴大補助學校經費等。

在5歲幼兒義務教育部分，蔣萬安表示，將增設增設市幼及非營利幼兒園班數，並以特殊需求地區及2歲專班為重點設置；2至4歲補助私幼學費，由每學期新台幣1萬3660元提升每年5萬元，5歲則依家戶所得級距，每年補助學費分別提高為1萬2000元、2萬2000元及3萬2000元。

政見中也包含彈性增加學童營養午餐時間5到10分鐘，並增聘營養師把關；特教/融合教育經費占教育預算應由今年的11.24%應提升至13%以上等。

另方面，蔣萬安接受媒體聯訪時被問及，無黨籍對手、前副市長黃珊珊指出，大巨蛋現在審查卡在內政部，蔣萬安是立委為何不處理。

蔣萬安回應，他強調大巨蛋中央速審、業者速改、市府定期公布進度，現在就是以這原則跟內政部積極溝通，希望讓市民盡速享受大巨蛋的成果。

此外，民進黨台北市長參選人陳時中為說蔣萬安參選後「像起乩一樣」致歉，蔣萬安被問及此事時說「我接受」，希望接下來大家光明正大打選戰，就事論事、理性討論公共議題。

媒體追問，有傳聞表示新竹要「藍白合」，以民眾黨新竹市長參選人高虹安換蔣萬安一事。

蔣萬安說，大家都聽膩傳聞了，他就是持續勤走基層、端政策牛肉，要成為市民心中最好選擇。（編輯：方沛清）1110930