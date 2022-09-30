林佳龍提溪北捷運 串連板橋新莊三重成新北鐵三角

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民進黨新北市長參選人林佳龍（右）30日與競選辦公室政策中心執行長王義川（左）舉行記者會，提出興建主幹線在新北的中運量「溪北捷運」，串連板橋、新莊與三重成為新北鐵三角。中央社記者高華謙攝 111年9月30日

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（中央社記者高華謙新北30日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天提出興建主幹線在新北的中運量「溪北捷運」，串連板橋、新莊與三重成為新北鐵三角，且要成立「首都捷運公司」整合北北基桃捷運路網。

林佳龍上午與競選辦公室政策中心執行長王義川召開「首都捷運政策計畫」記者會，林佳龍表示，首都捷運政策計畫包括軌道運輸與高快速公路網兩大部分來解決新北市交通問題。

林佳龍表示，新北不應只是依賴台北市進出的衛星城市，要有自己的主動脈線，否則新北老是進出台北52座橋、捷運常常要繞一圈進台北才能到新北，且新北捷運很多站無法無縫轉乘接駁、還要走到地面上過馬路再搭乘另一條捷運，「很落漆」，缺乏系統性規劃思維。

林佳龍主張興建主幹線在新北的「溪北捷運」，可串連大漢溪兩側將近300萬人口，路線從三重、蘆洲、五股、泰山、新莊、板橋一直到土城，並串連環狀線、機場捷運、中和新蘆線、板南線與萬大線共5條捷運，透過板橋、新莊、三重成為鐵三角，新北就有新的蛋黃區。

林佳龍30日提出興建主幹線在新北的「溪北捷運」，路線從三重、蘆洲、五股、泰山、新莊、板橋一直到土城，並串連環狀線、機場捷運、中和新蘆線、板南線與萬大線共5條捷運。（林佳龍競選辦公室提供）中央社記者高華謙傳真 111年9月30日

林佳龍說，溪北捷運要做中運量，最好能蓋地下化，進而能連接外圍輕軌，所有軸線可以串連現在既有捷運路網，讓新北與台北構成雙引擎首都圈。

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另外，林佳龍認為要成立「首都捷運公司」，整合首都捷運規劃、營運與技術等，來服務首都圈1000萬人口，並讓交通部挹注、投資這項跨城市計畫。在「高快速公路優化計畫」方面，林佳龍說，高速公路、快速公路應增設匝道，串連整個公路網，讓市民不用進台北市就直接在新北分流。

王義川表示，台北市、新北市、桃園市與基隆市首都圈捷運路線未來10年會長達400公里、跨越不同城市，這也讓4個城市面臨跨城市整合課題。新北市目前捷運路網，都還是以台北市為起點放射性規劃，導致新北沒有自己的都心，因此需要大規模軸線翻轉。（編輯：方沛清）1110930