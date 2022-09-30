警大聲明案 林佳龍：假聲明搞錯侯友宜口試時間

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（中央社記者高華謙新北30日電）中央警察大學對新北市長侯友宜博士學位的聲明事件持續延燒，民進黨新北市長參選人林佳龍今天說，侯友宜選辦現在氣急敗壞，提出的假聲明有弄錯侯友宜口試時間等明顯錯誤。

侯友宜競選辦公室28日表示，針對侯友宜博士學位的疑慮，侯辦公布的中央警察大學聲明確實來自警大公關室，「聲明內容出自警察大學，文字都屬真實」。但警大隨後發布新聞稿表示，身為學術機關，無意介入選舉紛爭，校方一再強調未正式發布任何聲明，侯辦卻引用媒體資訊指稱為本校聲明；全案是業務承辦人員個人疏失，未於第一時間向長官回報，而造成紛爭，校方將依相關規定議處。

聯合新聞網今天報導，警大公關室23日上呈文字聲明簽呈，警大高層開會討論，多數人都希望公開聲明平息爭議，但遭校長陳檡文拒絕，最後才妥協為有媒體問再給回應。

林佳龍上午召開「首都捷運政策計畫」記者會橫接受媒體聯訪談及「警大早就開會討論侯友宜論文事件」時表示，尊重警大校長與校方對外的聲明，警大已否認先前侯友宜陣營所說涉及媒體公布的文件，且這份被警大否認的聲明裡錯誤明顯，如果是警大聲明應是講「本校」，但聲明中稱警大為「該校」。

林佳龍說，假聲明也搞錯侯友宜博士論文口試時間，侯友宜口試通過時間是民國92年12月，「這是送交國家圖書館、白紙黑字的日期」，可是假聲明卻寫93年口試後才畢業，差了1年，造假連數字都弄錯「我想校長跟校方不會去犯連基本時間點、稱謂都搞錯的錯誤」。

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林佳龍表示，侯友宜選辦現在氣急敗壞，公布Line截圖破綻百出，「代表他們心急、不想讓我們討論侯友宜博士論文內容」，既然大家合理提出問題，侯友宜也大方說歡迎檢視、可受公評，那大家就來檢視、希望侯友宜能說明。

侯友宜稍早出席三重中央市場開幕典禮時接受媒體聯訪，媒體詢問警大23日簽呈內部聲明，但陳檡文說不要發，侯友宜僅說：「他辛苦了，謝謝大家。」（編輯：李錫璋）1110930