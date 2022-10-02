盧秀燕首次現身競選總部 與年輕人喝咖啡談願景

台中市長盧秀燕（前中）2日首次現身競選總部，與年輕人喝咖啡、談願景。盧秀燕說，年輕人跟政治人物對話或表達意見，都有自己習慣的方式，這次透過喝咖啡輕鬆聊的方式，邀請年輕朋友把心中對台中的願景寫下來，用明信片寄給她來傳達。中央社記者郝雪卿攝 111年10月2日

（中央社記者郝雪卿台中2日電）台中市長盧秀燕競選總部開張後，盧秀燕今天首次現身總部，與年輕人喝咖啡談願景；她說，跟年輕人互動，要尊重年輕人的方式，用傾聽心聲的方式與年輕人進行最有效溝通。

設於台中市大里區的盧秀燕競選總部，日前舉辦開箱儀式，工作人員已經進駐，盧秀燕下午現身競選總部化身咖啡店長，手沖台中在地四角林咖啡，與台中市農會一同邀請大家品嚐在地好風味。總部也推出29區有感政績明信片設計，由現場年輕人寫下對台中市未來的願景一同投入小燕信箱。

盧秀燕接受媒體聯訪時表示，其實這幾年她在台中市政府推動很多攸關年輕人的政見，當然也想爭取年輕族群的認同及肯定，跟年輕人互動要尊重年輕人的方式，用過去傳統選舉的方式，可能不是年輕人喜歡的方式，所以為了要尊重年輕人，用傾聽心聲方式與青年進行最有效溝通。

盧秀燕認為，年輕人跟政治人物對話或表達意見，都有自己習慣的方式，也有人不喜歡面對面講出心裡話，所以透過喝咖啡輕鬆聊的方式，將心中對台中的願景寫下來，用明信片寄給她來傳達；其實年輕朋友也不喜歡參加太嚴肅的政治動員活動，透過沖咖啡的方式，也比較輕鬆，還可以介紹台中咖啡產業。

提到競選總部內外以粉紅色調來設計，盧秀燕指出，這都是燕子總部的發想，也希望傳達選舉不需要這麼嚴肅，就像這次競選總部外觀是採粉紅色設計，當初內部也有不同討論，但是她認為台中市是充滿活力的城市，勇於嘗試、大膽創新，這次顛覆傳統的作法能否成功，就看11月26日的投票結果。（編輯：陳仁華）1111002