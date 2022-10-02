林佳龍：守住新北「天下第一關」 盼選戰逆轉勝

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（中央社記者賴于榛、葉素萍台北2日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天出席百工百業挺林佳龍後援會成立大會，同黨台北市長參選人陳時中首度跨區輔選。林佳龍說，守新北市就像在守天下第一關，盼大家相挺，讓這選戰逆轉勝。

百工百業挺林佳龍後援會今天在新北市土城區舉行成立大會，包含總統蔡英文、行政院副院長沈榮津、桃園市長鄭文燦、民進黨台北市長參選人陳時中、民進黨秘書長林錫耀等到場力挺。

林佳龍說，新北市17年未政黨輪替，升格以來預算從台北縣的新台幣800億元增加為1800多億元，但建設與福利卻不見加倍，且城市競爭力評比一再倒退，令他很捨不得。

他批評，競選連任的新北市長侯友宜口口聲聲說要好好做事，但心裡想的都是2024選戰，讓新北市在6都的經濟力、文教力、社會福利，以及人均GDP都處於後段班，公園綠地、圖書館藏書的數量也都落後。

林佳龍說，他若當選，將推動社會福利政策，包括補助65歲老人裝假牙、增加敬老愛心卡的綠色運輸點數、發放青年成家基金每對新人新台幣10萬元、透過托育一條龍照顧年輕人的兒女、補助女性凍卵，還會興建2萬戶社會住宅。

他也說，當選後將做公辦都更，積極推動都市更新「一坪換一坪」，讓土城有都更示範區，不讓建商減少配地，讓新北大翻新，並推動六星產業計畫；新北市要承擔首都圈的火車頭，雙北應該攜手擔任雙箭頭、雙引擎，帶領首都圈發展。

林佳龍表示，對手今年選新北市都是為了2024選戰，因此他守新北市這關，就像是在守天下第一關山海關，盼大家相挺，讓新北這一戰能逆轉勝，贏得最後勝利。

林錫耀致詞時說，從美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後，歐美日訪台貴賓一團接一團，全世界越來越支持、肯定台灣，但如果11月26日投出來的票，讓世界看到台灣人並沒有支持小英政府、沒有跟自由世界站在一起，而是用選票支持親中的國民黨，「這就嚴重了」。

鄭文燦致詞說，林佳龍這次參選具有相當大的意義，就是「中央地方必須站在一起、中央地方必須作伙拚」，如果北北桃每天都要面對口水、與中央政府對嗆，這樣事情做不好，只有放下政治衝突，讓北北桃心連心、貫徹執政，北北桃才能一起大翻新。

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首度跨區輔選的陳時中指出，林佳龍是學運世代，對民主很有見地，擔任過台中市長，交通部長任內將台灣的交通建設擘劃得很好；不要讓台中選戰的遺憾再次發生，請大家支持有民主素養又了解市政建設、交通建設，擁有大眼光的林佳龍。

陳時中呼籲，台北市選舉請支持他，讓整個選戰脫離負面選舉、回歸選賢與能，雙北讓他與林佳龍的雙箭頭往前衝，重新建立大台北的新氣象。（編輯：林克倫）1111002