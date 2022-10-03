重陽節前夕 黃珊珊推福照全長者照護政見

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無黨籍台北市長參選人黃珊珊3日舉行長者照護政策記者會，發表「福照全」長者照護政見，盼達到長者健康慢老、青年族群也能減輕「三明治世代」負擔，實現健康樂齡等3大目標。中央社記者張皓安攝 111年10月3日

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（中央社記者黃麗芸台北3日電）明天是九九重陽節，無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天發表「福照全」長者照護政見，達到長者健康慢老、青年族群也能減輕「三明治世代」負擔，實現健康樂齡等3大目標。

黃珊珊上午到萬華區參訪財團法人台北市私立愛愛日照中心並發表長者照護政見，希望透過為長者量身訂做的「福照全」政見，讓65歲以上長者能健康慢老「呷百二」，同時也能減輕青年族群上有老、下有小的「三明治世代」負擔，實現「健康樂齡、安心照護、尊嚴終老」的3大目標。

首先，「福」就是擴大福利項目，黃珊珊指出，將擴增「台北敬老卡」的適用項目，未來開辦更多實用的多元課程、折抵成人紙尿布或購買庇護工廠產品等，讓全國最好用的銀髮界VIP卡使用率更高。

同時，將持續推行老人健保費補助預算，並提供65歲以上長者免費施打肺炎鏈球菌疫苗（費用約新台幣3300元）；且以不舉債方式，用稅收盈餘的10%發放重陽敬老金。

黃珊珊提到，「照」的部分，將研擬擴大建置日照中心及住宿型長照機構，評估校舍餘裕空間設置日照中心的可行性，預計至2027年完成61所國中開辦日間照顧中心，實現「一國中學區一日照中心」目標。

另，私立學校閒置校舍也可納入規劃轉型為日照中心及住宿型長照機構。

談到「全」的部分，黃珊珊說，除要促進銀髮就業，補充社會勞動力外，也特別關心「超高齡社會」的囚老問題，力推青銀換居；且將持續推廣老幼共學的學習中心，每年提供65歲以上市民長者3000元「樂齡學習券」，營造祖孫共學分享。

媒體會後聯訪詢問使用稅收盈餘的10%發放重陽敬老金比例，未來是否會設上限？黃珊珊表示，目前所訂上限金額為1500元，將來可比照其他縣市針對長者年齡級距設定討論，但仍要看明年後的計算數字標準而定，金額都可討論，但發放方式仍要遵守財政紀律，敬老禮金要有一定關聯性，而非僅單純發放或是沒錢就舉債發放。

針對黃珊珊寺前所提教育政見和台北市長柯文哲今天舉辦學前教育未來展望及政策發布內容，媒體詢問是否大同小異？黃珊珊認為，施政是延續的，且台北市的教育力是全國、全亞洲第一，北市教育局所提政策和白皮書都是自己在府、會任內一起討論研擬，教育政策的延續是百年大計，大家一起討論、往前走。

媒體追問如何看副總統賴清德提到「台北是疫情的開始」，民進黨台北市長參選人陳時中說疫情開始在武漢，未來還有賴國際調查。

黃珊珊表示，中央邊境3+11的會議紀錄迄今仍未看到，疫苗採購的失職也尚未道歉，這兩件事才是疫情的來源，且陳時中時任中央流行疫情指揮中心指揮官應相當清楚疫情來源，究竟是他給賴副總統如此資訊，或是賴副總統自己誤會，認為賴副總統應對台北人說一些話。

媒體問到外界認為指揮中心現在儼然成為陳時中第二競選總部，是否廢除？黃珊珊說，自己不會從這個角度去看，認為廢存需看疫情科學數字，而非用政策角度去看，若無相關需求當然就可解散，但真有需要就繼續執行。

近來民調坐二望一，媒體追問棄保效應和藍營抨擊黃珊珊是讀稿機？她表示，藍綠一直談棄保是否代表都很急，認為不要再攻擊了，大家就趕緊直接來辯論吧。（編輯：張銘坤）1111003