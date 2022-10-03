AIT請國庫署轉交美商資料 財部：未介入招標

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（中央社記者張璦台北3日電）媒體今天報導，AIT遊說台灣彩券系統標案；國庫署回應，AIT官員僅請國庫署提供擬參與投標的美商資料，給公益彩券發行機構中信銀參考，並沒有請國庫署介入招標的意圖，因此於會後把資料函送中信銀參考。

中國信託商業銀行取得第5屆公益彩券發行機構資格後，日前公告電腦技術廠商招標；聯合報今天報導，由於牽涉為期10年、高達上兆元的商機，全球前3大廠商都表達競標意願；美國在台協會（AIT）官員為此拜會主管公益彩券的財政部國庫署，「介紹」其中一家有美商背景的IGT，國庫署事後把資料轉給中信銀「參考」。

國庫署下午發布聲明表示，有關AIT官員於日前來函要求拜會國庫署，針對促進雙邊經貿合作議題進行洽談，國庫署長蕭家旗基於外交禮儀負責接見。

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針對會中AIT官員請國庫署將美商資料轉交給中信銀，國庫署指出，考量AIT官員僅是請國庫署提供擬參與投標的美商資料給中信銀，並無請國庫署介入招標的意圖，因此國庫署於會後將該資料函送中信銀參考。

國庫署並表示，鑑於函轉美商資料給中信銀時，已載明該資料是供中信銀參考，且國庫署後續與中信銀業務聯繫過程，已詳細說明其立場，中信銀並表示理解；有關下屆電腦技術廠商的遴選，將由中信銀以公開招標方式辦理。（編輯：潘羿菁）1111003