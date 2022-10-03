綠營北北基桃市長參選人4日合體 提跨縣市合作

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（中央社記者林長順台北3日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天在臉書發文指出，他明天要與新北市長參選人林佳龍、桃園市長參選人鄭運鵬、基隆市長參選人蔡適應合體，舉行聯合政策記者會，提跨縣市合作。

陳時中表示，隨著公共運輸系統的普及，台北、新北、基隆、桃園4個城市，近年已形成一個大首都生活圈，擁有將近千萬生活人口，共同在這裡居住與工作。

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他指出，來自台灣北部4大城市的縣市長參選人大集結，他們展現決心，一起宣示，未來擔任市長，將組成北北基桃明星隊，針對交通、流域、環境、產業4大課題推動跨縣市合作，建構更完整的區域聯合治理機制，一起讓4個城市緊密結合，為整個生活圈帶來更好的發展。

陳時中表示，他明天上午將在華江橋自行車租借站，與林佳龍、鄭運鵬、蔡適應相招騎腳踏車，共同串聯合體，舉辦「北北基桃」大首都圈聯合政策記者會，並有線上直播。（編輯：管中維）1111003