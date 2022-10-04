綠營北台4市推共同政見 強化首都圈跨域治理

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民進黨基隆市長參選人蔡適應（前右起）、新北市長參選人林佳龍、台北市長參選人陳時中、桃園市長參選人鄭運鵬4日在新北市華江橋下舉辦「北北基桃 大首都圈 E騎動起來 E起拚未來」聯合記者會，宣布共同政見。中央社記者王鴻國攝 111年10月4日

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（中央社記者王鴻國新北4日電）民進黨北北基桃市長參選人今天召開記者會宣布共同政見，設立台灣首都願景規劃委員會及論壇、辦公室外，還將推首都圈發展特別條例立法及編列特別預算，強化首都圈跨域治理。

民進黨台北市長參選人陳時中、新北市長參選人林佳龍、基隆市長參選人蔡適應、桃園市長參選人鄭運鵬今天上午在華江橋下自行車租借站前舉辦「北北基桃 大首都圈 E騎動起來 E起拚未來」聯合記者會。

林佳龍宣布北北基桃共同政見，分別是推動成立台灣首都2050願景規劃委員會及首都區域治理論壇，以及設置專責行動辦公室。研提立法「首都圈發展特別條例」草案，以編列首都圈建設發展特別預算。

林佳龍表示，4人推出共同政見，希望能打造首都圈區域聯合治理示範區，尤其是目前雙北市長都有很強本位主義，需要重要法源及特別預算來解決跨城市建設溝通協調困難的問題。世界上大都會都是用此策略推動，台灣要強化首都圈，首都圈強，台灣就勇。

陳時中表示，北北基桃要共好，盼做好區域治理成為示範區域，帶領全國向前走，這3大主張可勾勒出共同目標齊步往前走，讓北北基桃共同進步。

蔡適應表示，未來要提推動基隆捷運，以及拓展台北市內湖科技園區到基隆的新產業廊帶，並盼推動國道1號台北到基隆路段拓寬計畫，讓北台灣更進步。

鄭運鵬表示，北北基桃是具有共同價值併肩作戰的好夥伴，希望加強桃園基隆海空物流聯運，和新北一起解決交通及就學等問題，以及和台北市有產業合作，建立高齡樂活村，改善首都生活圈人口老化問題，讓退休長者能共老共樂，讓首都生活圈大進化。

會後，林佳龍等4人一起騎乘電動自行車出發，展現E騎動起來，E起拚未來的決心。（編輯：李錫璋）1111004