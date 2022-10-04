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補助私幼市府挨批淪競選總部 黃珊珊：好政策要延續

2022/10/4 12:41
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（中央社記者劉建邦台北4日電）台北市長柯文哲昨天公布補助私立幼兒園政策，北市議員認為與無黨籍市長參選人黃珊珊提政見雷同。黃珊珊今天表示，好的政策當然要延續，且她擔任議員時就曾提相關教育政策。

黃珊珊上午出席「松山慈祐宮天上聖母重陽飛昇1035週年」，原本僅一場公開行程的柯文哲，卻現身同場活動，並與黃珊珊同台。黃珊珊會後受訪，媒體問及北市府公布私幼政策與先前公布教育政見內容雷同，議員批評北市府淪為黃珊珊競選總部。

黃珊珊對此回應，台北市市政是延續，她擔任北市議員期間就曾對北市教育政策提出意見，之後接任北市副市長也都有持續進行討論，好的政策當然要延續，其他陣營不也是認為台北市做得很好。

媒體詢問，近期民調顯示與國民黨台北市長參選人蔣萬安差距不大，對後續選情看法。黃珊珊說，每個機構都會做出不同民調結果，民調就是參考，會努力爭取最多人支持及市民認同，每天都可能有變化，持平來看就好。

至於時代力量前立委黃國昌日前曾表態力挺，柯文哲也稱要整合第三勢力，黃珊珊表示，不是整合，是希望能爭取任何可能支持力量，及爭取所有市民支持，不單是指第三勢力。

民進黨台北市長參選人陳時中接受平面媒體專訪時被問及，柯文哲在共機擾台仍辦雙城論壇惹議的看法。陳時中指出，柯文哲無作為又害國家，首都市長對共機擾台不在乎，沒有敏感度，就像流氓在家門前晃來晃去還跑去奉茶。

黃珊珊對此表示，雙城論壇是溝通管道，且無作為應不是台北市政府，中央才是最不在乎，請先解釋兩岸間關係，若真發生被飛彈攻擊，又會有何作為，且陳時中又有那些作為？

此外，柯文哲不公開行程與黃珊珊同台，藍綠議員批評柯文哲心態可議。民進黨台北市議員洪健益在現場受訪說，選舉應回歸正常，柯文哲不要遮遮掩掩幫黃珊珊，行政中立是柯文哲應該做的事情，雖柯文哲替黃珊珊輔選是事實且公開，最後仍取決柯文哲態度。

國民黨台北市議員秦慧珠表示，原本廟方規劃流程早排好，她到場才發現，柯文哲已在致詞，旁邊有黃珊珊及北市相關局處首長，柯文哲是在濫用市政資源，黨政不分。（編輯：張銘坤）1111004

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