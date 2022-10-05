自評防疫分數遭柯文哲嗆去死吧 陳時中：沒口德

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民進黨台北市長參選人陳時中（前右）5日上午在北投市場掃街拜票，民眾送上粽子，祝福高票當選。中央社記者吳家昇攝 111年10月5日

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（中央社記者陳昱婷台北5日電）民進黨台北市長參選人陳時中自評防疫分數85分，遭台北市長柯文哲嗆「去死吧」。陳時中今天回應，這是全民一起努力的成果，柯文哲身為市長卻用這樣的話語，是顯露自己沒口德。

陳時中接受媒體專訪時自評整體防疫分數85分、疫苗採購至少90分，柯文哲昨天與無黨籍台北市長參選人黃珊珊一同接受媒體專訪時被問及此事，脫口「去死吧」，批評陳時中自我感覺良好。

陳時中今天上午到北投市場掃街拜票前接受媒體聯訪表示，這是柯文哲的習慣用語了，不過身為市長卻用這樣的話語，只是顯露自己沒口德而已，對選戰沒什麼幫助。

陳時中強調，防疫分數是指全民防疫的成果；是大家一起努力的成果。

國民黨台北市長參選人蔣萬安今天上午則稱，防疫成績是要由民眾來打分數，陳時中應去問染疫死亡民眾的家屬會打幾分。

陳時中說，這種尖酸刻薄的話只有蔣萬安講得出來，面對死亡全世界都非常悲痛，以死者做文章是一件非常不道德的事情。

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陳時中表示，選舉大家各有戰略，但最終還是應走向正道，用政見來爭取選民認同，而不是用謾罵或沒口德的話語批評對手，這樣對台北市沒幫助。

開始拜票沒多久，一名買菜婦人衝上前對陳時中比倒讚、大喊「陳時中下台」，陳時中保持微笑並點頭致意，陪同掃街的競選團隊執行總幹事張茂楠立刻將兩人隔開，隨扈接手將婦人帶到一旁安撫情緒，旁邊支持群眾則高喊「陳時中凍蒜」並勸導婦人。（編輯：張銘坤）1111005