陳時中自評防疫遭柯文哲嗆 黃珊珊：分數不是自打

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（中央社記者劉建邦台北5日電）民進黨台北市長參選人陳時中自評防疫分數85分，遭台北市長柯文哲嗆聲。無黨籍市長參選人黃珊珊今天說，分數當然是別人打，怎麼會自行打分數，且疫苗等策略是不及格。

陳時中接受媒體專訪時自評整體防疫分數85分、疫苗採購至少90分，柯文哲昨天與黃珊珊一同接受網路媒體專訪時被問及此事，柯文哲脫口「去死吧」，批評陳時中自我感覺良好。

黃珊珊今天上午出席走訪水源二三期記者會，會後接受聯訪，對此表示，分數當然是別人打，怎會自己打分數？先前她上節目時提過，中央防疫成績看起來有80分，是指整個國家及台灣防疫在全世界算做得不錯，但對於疫苗、快篩劑等策略疏失，是完全不及格。

媒體詢問，棄保議題再起的看法。黃珊珊說，棄保就如她常提，因政黨間找不到讓市民投票支持理由，只好操作棄保，台北市民對藍綠惡鬥已厭煩，每天只會計算及把人民分成不同顏色及搞棄保動作。

她接著表示，一開始是藍營搞棄保現在是綠營，結論是藍綠到底急什麼，每天討論棄保，而不是討論參選人較優秀、較適任，這是沒出息表現。

至於環南市場先前辦活動，有民眾忽然倒下，藍營議員提及陳時中在場，事後有人發現黃珊珊也在場。黃珊珊說，此事是遺憾，沒人希望會發生及輕忽的事情，不需要再拿此事傷害家屬或主辦單位，且不要再進行政治操作。

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黃珊珊被問及廣邀藍綠市長參選人辯論，陳時中日前回應，辯論是一種形容詞，是希望在競選期間有機會讓參選人把相關理念講清楚，但公共政策不是逞口舌之快，以為講贏就是贏，其實「講贏不是贏，做贏才是贏」。

黃珊珊對此表示，陳時中曾提過講贏不是贏，不知道要怎麼樣說服台北市民投給他，不參加辯論，每天就是噴口水，這不是台北市民要的市長人選，還是應拿出治理城市方向。（編輯：張銘坤）1111005