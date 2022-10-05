駐帛琉使館國慶酒會 大使：台灣致力維護和平

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雙十國慶將至，駐帛琉大使館4日舉辦國慶酒會，駐帛琉大使黎倩儀（右2）、帛琉公共基礎建設部長歐比揚（右1）等人出席。（駐帛琉大使館提供）中央社記者侯姿瑩新加坡傳真 111年10月5日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡5日專電）駐帛琉大使館4日舉辦雙十國慶酒會，駐帛琉大使黎倩儀表示，台灣與全球民主國家共同遏止威權主義擴張，維護自由民主，台灣也是維護太平洋和平、安全及穩定的重要角色。

駐帛琉大使館發布新聞稿表示，使館昨天在帛琉大飯店舉辦中華民國111年國慶酒會，邀請帛琉中央政府官員、國會議員、各州政府及議員、傳統領袖、工商代表及僑胞共150多人出席。

黎倩儀致詞表示，台灣在疫情期間締造經濟奇蹟2.0，特別是在半導體方面，晶圓代工市場及台積電持續為全球高科技領頭羊，政府推動核心戰略產業也為疫後經濟復甦注入新動能。

民主方面，她指出，近來台海成為國際焦點，「我們與全球民主國家共同遏止威權主義擴張，維護自由民主及國際秩序」，藉此向世界傳遞一個重要訊息：台灣是維護太平洋和平、安全及穩定的重要角色。

黎倩儀說，在帛琉慶祝中華民國（台灣）國慶，要感謝帛琉持續在國際場合為台灣發聲。

帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）今天率團抵台進行國是訪問，將出席國慶慶典。黎倩儀表示，這將進一步深化雙邊關係；台灣期盼與全球理念相同的民主國家持續攜手合作。

帛琉方面由公共基礎建設部長歐比揚（Charles Obichang）代表惠恕仁在酒會上致詞，肯定台帛20多年友誼，雙方在民主自由的共同理念下攜手合作。

帛琉眾議長安納斯塔西奧（Sabino Anastacio）表示，帛琉與台灣自1999年建交至今，兩國政府及人民關係密切，證明當年帛琉的選擇是正確的。

酒會現場邀帛琉高中15名學生以中文及帛琉文演唱「手牽手」，象徵台帛情誼。歌曲由台灣派駐帛琉的華語教師教學。

此外，為呼應帛琉政府對海洋保育的重視，大使館邀集僑胞預先錄製以中華民國國歌為旋律的「國慶海底升旗」影片於現場播放，可看到青天白日滿地紅的國旗飄揚在帛琉蔚藍海洋中。（編輯：馮昭）1111005