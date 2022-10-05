林佳龍：串聯優質旅遊路線 推廣新北美食美景
2022/10/5 13:57（10/5 14:16 更新）
民進黨新北市長參選人林佳龍（左2）5日上午與市議員參選人陳乃瑜（左1）到新店碧潭風景區，搭乘「擺渡」感受人力划槳的氛圍。（林佳龍競辦提供）中央社記者王鴻國傳真 111年10月5日
（中央社記者王鴻國新北5日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天訪視新店碧潭表示，新北市有山有海，也有良好的流域與文化，將串連首都圈城市優質的精緻旅遊路線，來整合行銷在地觀光，推廣新北美食美景。
林佳龍今天上午與市議員參選人陳乃瑜訪視新店碧潭風景區，搭乘擺渡感受人力划槳的氛圍，以及參拜碧潭旁的長興宮，與附近市場攤商致意，還到金成蘭餅店體驗做餅的過程，店家特別致贈「狀元餅」給林佳龍。
林佳龍接受媒體聯訪時說明他推動新北觀光的政策，他表示，新店區有美景也有故事，來碧潭體驗擺渡，還有在地美食文化及天然美景，是許多觀光客休閒遊憩去處，接下來也要為推動「疫後觀光」做好準備。
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林佳龍說，從國際觀光來看，觀光客來到台北，其實，遊憩的去處和新北相連，應該要有完整的主張與配套路線，讓新北成為首都圈中便利且能夠享受美食美景的好地方。
他表示，新北市有山有海，有非常好的流域環境與台灣發展的文化，應該串聯成優質的精緻旅遊，結合「食宿遊購行」來推動經典小鎮之旅的觀光路線，將串連首都圈城市優質的精緻旅遊路線，來整合行銷在地觀光，推廣新北美食美景。（編輯：李錫璋）1111005
民進黨新北市長參選人林佳龍（左2）5日前往新店碧潭風景區體驗在地觀光及文化，並到碧潭旁的長興宮參拜祈福。中央社記者王鴻國攝 111年10月5日
民進黨新北市長參選人林佳龍（右2）與市議員參選人陳乃瑜（右1）5日訪視新店碧潭，向附近市場攤商致意。中央社記者王鴻國攝 111年10月5日
民進黨新北市長參選人林佳龍（左3）5日訪視新店碧潭，暢談新北觀光政策，還到金成蘭餅店體驗做餅，店家特別致贈「狀元餅」給林佳龍。左為新北市議員參選人陳乃瑜。中央社記者王鴻國攝 111年10月5日
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