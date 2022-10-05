駐土耳其代表處國慶晚會 客家紙傘吸睛珍奶搶手

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駐土耳其代表處4日國慶晚會場外以客家花布傘及油紙傘布置，駐土耳其代表黃志揚（左）與賓客共持花傘合影留念。（駐土耳其代表處提供）中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡傳真 111年10月5日

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡5日專電）駐土耳其代表處昨天舉行國慶晚會，約300位來賓互動熱烈。代表處以客家花布傘及油紙傘布置，並提供珍奶，讓賓客體驗正港台味。駐處代表黃志揚致詞表示，台灣國門將解禁，歡迎前往體會台灣之美。

駐土耳其代表處今天發布新聞稿指出，土耳其外交部、貿易部、產業科技部、農業森林部、教育部、國家科技研究委員會等政府單位，以及安卡拉市政府、國際組織、非政府間國際組織、外交團、重要智庫、學界、媒體界、土國商界及台商代表參與晚會。

黃志揚以土耳其語致詞表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸平息，台灣即將於13日起完全解禁並開放國門，屆時歡迎土國旅客與友人前往台灣。

區域情勢方面，台灣近來面對中國軍演威脅，片面破壞台海現狀，黃志揚引述總統蔡英文談話指出，面對持續且刻意升高的軍事威脅，台灣絕不會退縮，將盡最大努力強化自身防衛力量。面對疫情及中國打壓，台灣去年經濟成長率仍達6.28%，創11年來新高，其中半導體產業更在全球扮演重要角色。

黃志揚表示，台灣每年提供土耳其學子各類獎學金赴台求學，持續推動雙邊教育及學界交流；今年2月與土國農業部合辦3萬株土耳其松幼苗植樹捐贈儀式，推動永續環境；也與歐洲復興開發銀行（European Bank for Reconstruction and Development, EBRD）合作，支持伊斯坦堡及安卡拉發展綠色城市計畫。

代表處指出，晚會播放今年國慶文宣影片及台灣經典民謠音樂，並分送土耳其著名政經評論月刊「新聞時事」（Haber Ajanda）專訪黃志揚的雜誌。場外以客家花布傘及油紙傘布置，與會貴賓紛表驚艷並相繼合影留念。

代表處另提供原汁原味珍珠奶茶，讓來賓體驗正港台灣風味。與會賓客除人手一杯外，也爭相排隊要多帶一杯回去與親友分享。（編輯：陳惠珍）1111005

駐土耳其代表處4日舉行國慶晚會，代表黃志揚（左）於會場入口處迎賓。（駐土耳其代表處提供）中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡傳真 111年10月5日