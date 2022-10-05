更多編輯台推薦新聞：
影片／MLB賈吉出生就被拋棄 養父母用心栽培寫巨砲紀錄
運動

影片／MLB賈吉出生就被拋棄 養父母用心栽培寫巨砲紀錄

蘋果受挫 歐洲議會通過2024年底充電接頭統一Type C規格
國際

蘋果受挫 歐洲議會通過2024年底充電接頭統一Type C規格

統一發票111年7-8月中獎清冊 最低花30元停車費抱回千萬
生活

統一發票111年7-8月中獎清冊 最低花30元停車費抱回千萬

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

駐土耳其代表處國慶晚會 客家紙傘吸睛珍奶搶手

2022/10/5 16:57（10/5 17:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
駐土耳其代表處4日國慶晚會場外以客家花布傘及油紙傘布置，駐土耳其代表黃志揚（左）與賓客共持花傘合影留念。（駐土耳其代表處提供）中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡傳真 111年10月5日
駐土耳其代表處4日國慶晚會場外以客家花布傘及油紙傘布置，駐土耳其代表黃志揚（左）與賓客共持花傘合影留念。（駐土耳其代表處提供）中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡傳真 111年10月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡5日專電）駐土耳其代表處昨天舉行國慶晚會，約300位來賓互動熱烈。代表處以客家花布傘及油紙傘布置，並提供珍奶，讓賓客體驗正港台味。駐處代表黃志揚致詞表示，台灣國門將解禁，歡迎前往體會台灣之美。

駐土耳其代表處今天發布新聞稿指出，土耳其外交部、貿易部、產業科技部、農業森林部、教育部、國家科技研究委員會等政府單位，以及安卡拉市政府、國際組織、非政府間國際組織、外交團、重要智庫、學界、媒體界、土國商界及台商代表參與晚會。

黃志揚以土耳其語致詞表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸平息，台灣即將於13日起完全解禁並開放國門，屆時歡迎土國旅客與友人前往台灣。

區域情勢方面，台灣近來面對中國軍演威脅，片面破壞台海現狀，黃志揚引述總統蔡英文談話指出，面對持續且刻意升高的軍事威脅，台灣絕不會退縮，將盡最大努力強化自身防衛力量。面對疫情及中國打壓，台灣去年經濟成長率仍達6.28%，創11年來新高，其中半導體產業更在全球扮演重要角色。

黃志揚表示，台灣每年提供土耳其學子各類獎學金赴台求學，持續推動雙邊教育及學界交流；今年2月與土國農業部合辦3萬株土耳其松幼苗植樹捐贈儀式，推動永續環境；也與歐洲復興開發銀行（European Bank for Reconstruction and Development, EBRD）合作，支持伊斯坦堡及安卡拉發展綠色城市計畫。

代表處指出，晚會播放今年國慶文宣影片及台灣經典民謠音樂，並分送土耳其著名政經評論月刊「新聞時事」（Haber Ajanda）專訪黃志揚的雜誌。場外以客家花布傘及油紙傘布置，與會貴賓紛表驚艷並相繼合影留念。

代表處另提供原汁原味珍珠奶茶，讓來賓體驗正港台灣風味。與會賓客除人手一杯外，也爭相排隊要多帶一杯回去與親友分享。（編輯：陳惠珍）1111005

駐土耳其代表處4日舉行國慶晚會，代表黃志揚（左）於會場入口處迎賓。（駐土耳其代表處提供）中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡傳真 111年10月5日
駐土耳其代表處4日舉行國慶晚會，代表黃志揚（左）於會場入口處迎賓。（駐土耳其代表處提供）中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡傳真 111年10月5日
駐土耳其代表處4日舉行國慶晚會並提供原汁原味珍珠奶茶，讓賓客體驗正港台灣風味。（駐土耳其代表處提供）中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡傳真 111年10月5日
駐土耳其代表處4日舉行國慶晚會並提供原汁原味珍珠奶茶，讓賓客體驗正港台灣風味。（駐土耳其代表處提供）中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡傳真 111年10月5日
黃志揚
台灣贈土耳其偏鄉學校電腦 助縮短數位落差 看好土耳其市場潛力 台灣工具機業者積極搶進
蔡英文
拚贏回中台灣 蔡英文：宣傳政績、號召返鄉投票 中彰投苗集結 蔡英文：剩下52天翻轉中台灣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族