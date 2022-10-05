警誤緝毆傷案 林佳龍：侯友宜安居樂業口號破功

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（中央社記者王鴻國新北5日電）黃姓男子遭三重警分局員警誤認通緝犯緝捕毆傷，民進黨新北市長參選人林佳龍今天表示，這個事件讓新北市長侯友宜口口聲聲所說安居樂業破功，市民基本的生命安全都受到威脅。

黃男日前被新北市三重警分局員警誤認為通緝犯，在逮捕時因推擠受傷，黃男提告員警傷害、妨害自由罪嫌。

黃男今天在時代力量立委邱顯智等人陪同下，在立法院開記者會。黃男表示，事發至今，侯友宜不聞不問，讓他每天都在恐懼中過日子，請侯友宜幫他主持公道。

對此，林佳龍接受媒體聯訪時表示，這令人很心痛，案發迄今已經16天了，一直到召開記者會，侯友宜才講點話。每個市民都是心頭肉，應苦民所苦，警察也真的很辛苦，應做警察的後盾，可是若有類似不當執法，也應該要讓市民能夠安心。

他說，這個事件讓侯友宜一再口口聲聲所說安居樂業破功，新北市的治安已掉到全國第17名、六都中吊車尾，市民連基本的生命安全都受到威脅。

林佳龍表示，這是在「恩恩」爸說不敢住新北後，另一名市民說出不敢住新北，新北市在這3年多人口減少3萬多人，各項評比不斷退步，希望侯友宜靜下心體會一下400萬名市民心聲，侯友宜雖自許為警察市長，可是新北市的警民比卻是六都最低。

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他表示，市府應有具體行動做警察後盾，不要讓警察勞務過重、過勞，否則難免就會發生這種令人心痛的事情，希望市長做警察後盾，警察做人民後盾，這件事應徹底檢討改進，希望市長第一時間就能反應，不要等16天讓受害人出來召開記者會，這是很大的諷刺。

林佳龍競選辦公室發言人李晏榕指出，台灣是高度講求自由、民主、法治、人權的國家，少數警察所犯下的暴力事件，已重挫新北警察形象，侯友宜應該代表市府出來向被害人及社會道歉。（編輯：戴光育）1111005