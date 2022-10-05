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賴副總統請台商在國際發聲 分享台灣民主狀況

2022/10/5 19:48（10/5 20:01 更新）
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副總統賴清德（右）5日接見「世台聯合基金會訪問團」，請台商持續在國際上為台灣發聲。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 111年10月5日
副總統賴清德（右）5日接見「世台聯合基金會訪問團」，請台商持續在國際上為台灣發聲。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 111年10月5日
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（中央社記者葉素萍台北5日電）副總統賴清德今天接見「世台聯合基金會訪問團」，他提到，如果有適當機會，請台商們持續為台灣發聲，分享台灣民主、自由、人權的情況，讓國際社會更了解台灣。

總統府發布新聞稿指出，賴副總統下午在總統府接見「世台聯合基金會訪問團」，訪問團一行由僑務委員會副委員長徐佳青陪同。

賴副總統說，台商們在海外扮演重要角色，台灣人民則在國內團結合作，建設國家、發展經濟。台灣防疫做得好，可以幫助別人，也不斷加強國防自主能力，保衛台灣等於是穩定印太和平，所以台灣深受國際社會肯定。

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副總統指出，非常需要海外台商們持續在國際上為台灣發聲，因為台商在各個僑居國、僑居地，在經濟上都有很好的表現，也會致力公益幫助當地。如果有適當機會，也請台商們持續為台灣發聲，分享台灣民主、自由、人權的情況，讓國際社會更了解台灣，他請台商持續關心台灣。

總統府說，世台聯合基金會執行長林鋕銘提及，世台聯合基金會規劃明年於日內瓦辦理國際論壇，廣邀出席「世界衛生大會」（WHA）的各國官員及專家學者與會，期盼能讓國際社會看到即使台灣不是WHA的一員，仍努力為全人類的健康福祉做出貢獻，對此，賴副總統也特別表示肯定及感謝。（編輯：林興盟）1111005

副總統賴清德（前排右2）5日在總統府接見「世台聯合基金會訪問團」，訪問團一行由僑務委員會副委員長徐佳青（前排右1）陪同。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 111年10月5日
副總統賴清德（前排右2）5日在總統府接見「世台聯合基金會訪問團」，訪問團一行由僑務委員會副委員長徐佳青（前排右1）陪同。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 111年10月5日
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