張善政質疑工程品質 鄭運鵬：選情急才小題大作

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（中央社記者葉臻桃園6日電）民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天表示，國民黨桃園市長參選人張善政對於桃園公共設施捕風捉影，可能是因為選情急了才要小題大作，張善政可以不推銷桃園政績，但不用雞蛋裡挑骨頭。

鄭運鵬上午出席行程接受媒體聯訪時，被問及有國民黨桃園市議員指控，中壢國民運動中心因下雨淹水，張善政也質疑相關的工程品質。

鄭運鵬表示，張善政似乎對於桃園很多的公共設施開始捕風捉影、隨便攻擊，可能是因為選情急了，才要小題大作。

鄭運鵬說，昨天張善政也在臉書上要他為了桃園的公共建設「生氣一下下」，讓他覺得很奇怪，如果生氣可以解決事情，那以後國家大小事拍桌子或翻桌就好，這並不是解決事情的方法，重要的是發現問題了，有沒有把它解決好。

鄭運鵬也說，想要請教張善政，過去對桃園最重要的機場捷運通車，在國民黨執政時期就已經完工了，但是也跳票5年沒辦法通車，張善政當時擔任高官，是不是只會生氣但是沒辦法讓機場捷運通車，而是到了總統蔡英文上任、桃園市長鄭文燦上任，和他進了立法院之後，才協調交通部把整個機場捷運的通車問題跟國際承包商來解決。

鄭運鵬說，他們都沒有生氣，但是他們解決了問題，希望張善政不要用很簡單的方式，捕風捉影的方式來汙衊桃園，桃園不是張善政想的這樣，好像到處都不行，張善政可以不用推銷鄭文燦的政績，但是不需要每天找東找西，雞蛋裡挑骨頭來汙衊桃園的成績。

媒體詢問，有報導指出，民眾黨新竹市長參選人高虹安被傳出是靠特權插班進北一女，有網友說這個爆料的粉專疑似是鄭運鵬的親哥哥。

鄭運鵬表示，他哥哥和他本來就是兩個不同的獨立個體，哥哥是成年人，很多事情有個人的看法，哥哥有自己的工作、沒有幫他輔選，所以也沒有跟哥哥討論政治；他對於包含他的競爭對手家人的事情、私事等都沒有興趣，希望大家尊重每一個國人的言論自由。（編輯：李錫璋）1111006