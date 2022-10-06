立委關注外役監管理情況 蔡清祥：不滿意努力改進

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（中央社記者王揚宇台北6日電）民進黨立委陳歐珀今天質詢指出，目前在外役監的受刑人，貪污犯比例最高，而近10年發生最多脫逃案件的是自強外役監，是否滿意外役監管理；法務部長蔡清祥說，到目前為止不滿意，努力改進中。

台南殺警案發生後，外界關注外役監條例等相關法令是否完備；立法院司法及法制委員會今天併案審查行政院、朝野立委所提外役監條例部分條文修正草案。蔡清祥等人列席報告，並備質詢。

陳歐珀質詢指出，外役監是為了讓長期關押的犯人，在刑期結束前能逐步適應社會生活，而設置的過渡階段監獄。然而，從數據上來看，真正需要適應社會的長刑期罪犯，在外役監服刑的比例，竟然比短刑期的低，顯不符外役監制度的設立目的。

蔡清祥說，都會想辦法教化受刑人，讓他們將來回歸社會後避免再犯。

目前在外役監的受刑人有2166人；陳歐珀說，根據統計，收容最多的是貪污犯，這讓民眾感覺好像有錢有勢的人，可以享受比較好的待遇，是否考慮修法把犯貪污罪的受刑人，排除在外役監遴選資格。

陳歐珀表示，根據統計，自強外役監近10年來，有16名受刑人脫逃，顯見管理有問題，而台中女子外役分監、屏東外役分監則是0，建議法務部要建立警政、矯正與檢察機關的通報機制。

蔡清祥回應，這次修法有納入、也有明確化，而且在還沒修法前，已要求矯正機關在事件發生後，第一時間要通報警政機關，2小時內也要陳報給檢察署，依法做後續的拘提或通緝程序。

陳歐珀詢問蔡清祥，是否滿意外役監管理；蔡清祥指出，目前為止他不滿意，在努力改進中，也肯定他們的努力。

民進黨立委黃世杰說，外界對外役監遴選條件等議題有很多歧異，這是專業問題，建議召開公聽會，聽取更多學者專家意見；國民黨立委曾銘宗也指出，是否有必要開公聽會，聽取各界意見。

蔡清祥說，法務部提出修法版本前，曾多次邀請專家學者討論，如果委員會願意辦公聽會，他樂觀其成。

曾銘宗質詢時提到，近幾年外役監受刑人脫逃或逾期未歸的比例高不高；蔡清說，近10年在外役監服刑逾期未歸變準脫逃罪的有49件，比例不到1%，不算很高。

國民黨立委陳以信說，倘若修法通過，有很多目前在外役監的受刑人，不會符合新的條件與資格，要怎麼處理；蔡清祥說，已經在外役監服刑的人，就按照原來的規定，「修法以後，是往後發生效力」。

多位立委也關心鏡電視爭議案，蔡清祥說，相關權責機關一定會積極處理，最後結果也會對外說明。

此外，委員會今天僅進行詢答，並未逐條審查；會議主席、召委陳歐珀會後接受中央社記者訪問表示，社會期待修法能更完整，幾個立委也希望開公聽會，聽取更多專家學者意見，他會盡快安排，也要拚這個會期完成外役監條例的修法。（編輯：黃國倫）1111006