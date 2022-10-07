遭批高端疫苗銷毀率高 蘇貞昌：保護民眾健康寧可多

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（中央社記者王揚宇台北7日電）外界質疑高端疫苗銷毀率高於國外疫苗；對此，行政院長蘇貞昌今天受訪表示，基於防疫，要爭取越多疫苗來保護民眾健康，寧可讓它多、不可少，而疫苗為戰略物資，如果能由自己的國家生產那是最好。

立法院會今天議程，為蘇貞昌等人及相關部會首長就中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案編製經過進行質詢。

由於衛生福利部長薛瑞元6日在立法院表示，目前共銷毀COVID-19疫苗400萬劑，高端為120萬劑，其餘銷毀280萬劑。此外，審計部報告也指出，有786萬餘劑COVID-19疫苗至今年11月到期。

蘇貞昌會前接受媒體聯訪，被問到高端疫苗的銷毀率高於其他國際疫苗等議題。

蘇貞昌說，基於防疫需要，要盡量爭取越多疫苗來保護民眾健康，寧可讓它多、不能少，也不能打完才去買、去找，而疫苗過期當然不能用，這一定要堅守，美國在7月也才報銷9000萬劑疫苗。

蘇貞昌指出，疫苗是戰略物資，如果能由自己的國家製造，那是最好，也勵往這個方面發展，希望大家對於政府核准的疫苗能多打、增加保護力。（編輯：潘羿菁）1111007