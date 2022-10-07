林佳龍：選戰到下半場巷戰 將到上百個市場拜票

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民進黨新北市長參選人林佳龍（左3）7日一早到三重果菜市場拜票，獲攤商歡迎並送上鳳梨等水果，預祝順利當選。中央社記者王鴻國攝 111年10月7日

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（中央社記者王鴻國新北7日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天一早就到三重果菜市場拜票，並承諾要重建一個世界級觀光果菜市場。他表示，選戰已進入下半場的巷戰階段，將進行上百個市場掃街拜票。

林佳龍今天一早就與三重蘆洲區現任議員及議員參選人到三重果菜市場掃街拜票，現場凍蒜聲不斷，獲不少攤商歡迎並送上鳳梨等水果，預祝順利當選。

林佳龍來到市場內的福德宮參香後和市場各工會幹部合影，他致詞表示，若當選市長，一定要重建三重果菜市場成為世界級可供觀光的市場，並承諾市場所賺的錢都全數回饋市場。市場重建要配套，他會聽大家聲音來建一個便利安全的採購環境。

他接受媒體聯訪時對選戰節奏規劃表示，他參選時間只有4個月，前兩個月是上半場，主要是建立組織、提出政見，還有和議員參選人聯合競選，迄今已經辦過2輪的問政說明會。

林佳龍說，現在進入下半場，就要進入到陸戰的巷戰階段，最後50天，市場掃街是重點，這些本來就在安排的規劃中，真正感受到新北鄉親的熱情，所到之處大家都握手為他加油，讓他非常有信心。

林佳龍表示，新北大翻新，市民大翻身，大家已經等很久了，新北市已經17年沒有政黨輪替，他感受到人心思變，眾志成城，等這波上百個市場都掃完後，相信新北大翻新目標就會實現。（編輯：李錫璋）1111007

民進黨新北市長參選人林佳龍（前左5）7日在新北市議員參選人邱婷蔚（前右3）等陪同下，前往三重果菜市場拜票，展現團結氣勢。中央社記者王鴻國攝 111年10月7日