宋楚瑜說支持老百姓 黃珊珊：理念一致

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親民黨主席宋楚瑜迄今未鬆口表態支持無黨籍台北市長參選人黃珊珊，他日前受訪僅說「支持老百姓」。對此，黃珊珊（中）9日到關渡宮出席活動時受訪表示，彼此有保持聯絡，認為宋楚瑜說支持老百姓和她的想法、理念是一致的。中央社記者徐肇昌攝 111年10月9日

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（中央社記者黃麗芸台北9日電）親民黨主席宋楚瑜迄今未鬆口表態支持無黨籍台北市長參選人黃珊珊，他昨天受訪僅說「支持老百姓」。對此，黃珊珊今天說，彼此有保持聯絡，認為宋的說法和她理念一致。

黃珊珊上午出席「葫蘆寺建廟75週年水陸除瘟遶境活動」，國民黨台北市長參選人蔣萬安、民進黨市長參選人陳時中都出席，但彼此互動不多。

宋楚瑜昨天到基隆站台助選，被問到是否支持黃珊珊時僅表示「支持老百姓」，媒體今天詢問黃珊珊，是否會爭取宋認同、有無承諾將同台。黃珊珊說，會爭取每一個人的認同，彼此有保持聯絡，認為宋楚瑜說支持老百姓和她的想法、理念是一致的。

另外，美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克受訪談到兩岸局勢，建議台灣成為特別行政區。陳時中昨天先稱馬斯克為成功企業家，隨後又說此舉將對台灣的安全造成影響，必須嚴正抗議，媒體問黃珊珊如何看。

她表示，馬斯克本來就是一個外國人，說三道四言論根本就不用理會，她也認為陳時中雙標也不是一天兩天的事。

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媒體也詢問，美麗島電子報所做「去年新冠疫情爆發後，誰用心解決台北市疫情、顧市民健康」調查，結果陳時中支持度最高，以及陳時中暗示說台北市長柯文哲才是負面選戰源頭，媒體問黃珊珊看法如何。

黃珊珊說，每個數字都可參考，但人民的感受最重要；到底誰是負面來源，百姓的眼睛都看得很清楚，且認為陳時中對於遭受抹黑、傷害者似未做過任何聲援，負面選舉應該都是來自他們的陣營。（編輯：唐聲揚）1111009