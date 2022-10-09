溫哥華國慶酒會 加拿大官員踴躍出席挺台灣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者程愛芬溫哥華8日專電）駐溫哥華台北經濟文化辦事處昨晚舉行慶祝中華民國111年國慶酒會，加拿大各級政府數十位官員出席，紛紛表達支持台灣民主。處長劉立欣感謝加拿大政府支持台灣加入世界衛生組織等國際機構。

10月5日加拿大眾議院跨黨派議員以325票贊成丶0票反對，一致支持台灣全面參與世界衛生大會（WHA）與世界衛生組織（WHO）動議案。加拿大總理杜魯道自2020年以來，連續3年公開表態支持台灣參與世界衛生大會，今年5月又提到支持台灣參與國際民航組織（ICAO）。

劉立欣在國慶酒會上感謝加拿大朝野各界對台灣的支持，強調「台灣人民每天都面對來自北京的生存威脅，包括散播虛假訊息、在台海實彈演習、對台灣農漁產品經濟制裁等，但這些威脅不會阻止或動搖台灣堅決反對威權主義擴張的決心」。

她並對於加拿大海軍巡防艦「温哥華號」（HMCS Vancouver）上個月加入美國驅逐艦行列巡航台灣海峽，共同維護自由、開放、包容的印太地區表達歡迎。

劉立欣說明過去一年台加雙邊緊密關係的進展，包括台灣與加拿大成為亞太經濟合作會議（APEC）「原住民經濟貿易合作協議」（IPETCA）創始會員、台灣原住民族委員會主委夷將．拔路兒 （Icyang．Parod）率團訪加成果豐碩、卑詩省國際教育協會（BCCIE）與台灣財團法人高等教育國際合作基金會（FICHET）續簽學術交流協議備忘錄，以及大溫哥華地區台灣社群每年舉辦新年藝術節、溫哥華台灣文化節及台加藝文節，為高雄和溫哥華建立友誼城市增添動能。

溫哥華市長史都華（Kennedy Stewart）在致詞中表示，他的姪女是來自台灣的移民，讓他對台灣多了一份親切感。

他讚揚台灣的民主活力和創意發展，使其在科技研發、氣候變遷、醫療衛生等領域都有卓越成就，成為國際社會中的良善力量。他期盼溫哥華和高雄很快能結為友誼城市，彼此進一步交流合作。

眾議員法斯特說：「面對當今世界局勢動盪不安，更彰顯民主、自由、人權和法治的重要性，而加拿大和台灣共同擁護這4大價值觀，所以要彼此支持。我們支持台灣加入國際組織，更相信不久的將來，台灣就會加入『跨太平洋夥伴全面進步協定』（CPTPP），和加拿大等其他會員國一起為自由世界的經貿成就而努力。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

卑詩省有4位台裔省議員，包括專上教育技術培訓廳長康安禮（Anne Kang）、兒童照護省務廳長陳葦蓁（Katrina Chen）、基礎建設省務廳長馬博文（Bowinn Ma）、省議員姚君憲（Henry Yao）連袂上台分享對家鄉台灣溫暖的感情，並樂見台灣將從10月13日取消所有入境隔離限制，笑稱「很快可以回台灣品嚐各類小吃了」。

劉立欣對中央社表示，台灣目前是加拿大第11大貿易夥伴、加國在亞洲第5大貿易夥伴，雙邊貿易額超過100億加幣。如今台灣和加拿大已針對「投資促進暨保障協定」（FIPA）展開對話與談判，相信未來兩國有更多合作，深化台灣與加拿大間具韌性及特殊的雙邊關係。（編輯：周永捷）1111009

加拿大聯邦、省和市級政府官員，以及商界、學界、僑界等貴賓近300位嘉賓出席溫哥華國慶酒會。中央社記者程愛芬溫哥華攝 111年10月9日

五名卑詩省議員出席國慶酒會，其中有四名是台裔省議員。左起分別為卑詩省省議員姚君憲（Henry Yao）、康安禮（Anne Kang）、陳葦蓁（Katrina Chen）、馬博文（Bowinn Ma）和省議員項特（Susie Chant）。中央社記者程愛芬溫哥華攝 111年10月9日